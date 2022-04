Nach Punktsieg im Fernsehduell : Macron verrät schon, wo er feiern will

Mit einem leichten Vorteil ist Emmanuel Macron aus dem Fernsehduell gegen Marine Le Pen hervorgegangen. So lautete am Donnerstag das einhellige Urteil in der Presse. „Macron dominiert, Le Pen hält dem Schock stand“, titelte der konservative „Le Figaro“ und die linke „Libération“ urteilte: „Le Pen immer noch unter Niveau“. „Le Monde“ schrieb auf der Titelseite „Macron in der Offensive, Le Pen im Rückzug“. Im Falle seiner Wiederwahl weiß der Präsident nun auch, wo er feiern will: am Fuße des Eiffelturms auf dem Marsfeld und nicht wie 2017 am Louvre. Sein Wahlkampfstab hatte sich lange geziert, über die Minuten nach der Schließung der Wahllokale am Sonntag zu reden. Nach der überstandenen Debatte sind diese Vorbehalte sichtlich geschwunden.

Auch wenn sich Marine Le Pen nicht wie vor fünf Jahren mit einem K.O. verabschiedete, hat Macron seinen Favoritenstatus bestätigt. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Opinion Way fanden 41 Prozent der Franzosen Macron überzeugender, für Le Pen gaben das 31 Prozent an. 27 Prozent äußerten, von keinem der beiden überzeugt worden zu sein. Das Meinungsforschungsinstitut Elabe ermittelte, dass 59 Prozent Macron überzeugender fanden und 39 Prozent Le Pen. Nur zwei Prozent waren demnach enttäuscht.

Le Pen kritisiert „ideologische Fehler“ Deutschlands

Zum ersten Mal seit dem Europareferendum im Jahr 2005 spielte die europäische Politik gleich in der ersten Stunde der Fernsehdebatte eine wichtige Rolle. Nachdem sich die beiden Kandidaten recht artig darüber ausgetauscht hatten, wie die Kaufkraft der Franzosen gestärkt werden könne, kam Le Pen mit Querschlägen gegen Deutschland zur Sache. Sie sei nicht bereit, die „ideologischen Fehler“ Deutschlands in der Energiepolitik mitzutragen, beschwerte sich die Rechtspopulistin und prangerte die Abhängigkeit von russischem Erdgas an. Unter ihrer Führung solle Frankreich deshalb den europäischen Strommarkt verlassen.

Le Pen will die vorhandenen Windkraftparks abreißen lassen und auf Atomkraft setzen. Sie hielt Macron vor, das Atomkraftwerk in Fessenheim nur geschlossen zu haben, um der Bundesregierung zu gefallen und damit französische Interessen verraten zu haben. Überhaupt habe der Präsident es nicht verstanden, in Brüssel die Interessen Frankreichs zu verteidigen, beklagte Le Pen. Als Präsidentin werde sie das ändern. „Sie sagen einfach nicht mehr, dass Sie die EU verlassen wollen, aber eigentlich hat sich an Ihrem Programm nichts geändert“, erwiderte Macron.

Le Pen ließ ihren antideutschen Ressentiments freien Lauf. „Wir verkaufen deutsche Autos und opfern unsere Züchter, wir importieren brasilianische Hühner“, behauptete sie mit Blick auf von der EU vereinbarte Freihandelsverträge. Macron reagierte sichtlich irritiert: „Welchen Freihandelsvertrag meinen Sie?“ Aus seiner Körperhaltung sprach eine gewisse Ungläubigkeit, die ihm von Kommentatoren als Arroganz ausgelegt wurde. Der Präsident wies darauf hin, dass Frankreich sich dem Mercosur-Freihandelsvertrag entgegen gestemmt hatte. Le Pen hielt ihm vor, ihr Projekt eines Europas der Vaterländer mit „Komplott Theorien“ zu beschmutzen. „Dass Sie so etwas sagen, ist schon recht verführerisch“, sagte Macron süffisant.