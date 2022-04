Spaltung Frankreichs : Karl Marx lesen, um Frankreich zu verstehen

Die Franzosen sind nicht in Linke und Rechte gespalten, sondern in eine Elite und Abgehängte, sagt der Meinungsforscher Jérôme Sainte-Marie. Die alten Lager verschwinden – was kommt, seien „heftige Konfrontationen“.

Der konservative Meinungsforscher Jérôme Sainte-Marie empfiehlt, Karl Marx zu lesen, um die neue politische Landschaft in Frankreich zu verstehen. Er hebt nicht auf dessen berühmtestes Werk „Das Kapital“ ab, sondern auf die 1852 erschienene Schrift „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“. Darin analysiert Marx die sozialen Strukturen in Frankreich. Er beschreibt, „wie der Klassenkampf in Frankreich Umstände und Verhältnisse schuf, welche einer mittelmäßigen Persönlichkeit das Spiel der Heldenrolle ermöglichen“. Sainte-Marie vertritt die Überzeugung, dass die Verengung der politischen Optionen auf die Alternative Emmanuel Macron oder Marine Le Pen als das Ergebnis eines neu entfachten Klassenkampfes entschlüsselt werden müsse. In zwei Büchern „Block gegen Block“ und „Volksblock“ hat er seine Ideen dargelegt. Für „Bloc contre bloc“ zeichnete ihn die Nationalversammlung mit dem „Preis der Abgeordneten“ aus.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



„Ich gehöre der wohl am wenigsten marxistisch geprägten Generation an. Aber mich hat es fasziniert, wie sehr das Wählerverhalten von einer materialistischen Dimension bestimmt wird“, sagt der 56 Jahre alte Sainte-Marie der F.A.S. Die zentrale Links-rechts-Trennlinie, die den politischen Wettbewerb Frankreichs über Jahrzehnte strukturierte, sei verschwunden. Die Entwicklung habe sich in den vergangenen fünf Jahren beschleunigt. 2017 erhielt der Kandidat der bürgerlichen Rechten zwanzig Prozent der Stimmen, der sozialistische Kandidat gut sechs Prozent. 2022 sank das Ergebnis der Kandidatin der bürgerlichen Rechten auf 4,8 Prozent, das der sozialistischen Kandidatin auf 1,7 Prozent. Zusammengerechnet stimmen für die jahrzehntelang dominanten politischen Kräfte nur noch über 6,5 Prozent der Wähler.