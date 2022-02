Schärfere Grenzkontrollen : Macron will die Kontrolle über Europas Schicksal zurück

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht am Mittwoch vor den Innenministern der EU in Lille. Bild: AFP

Es war ein düsteres Bild, das Emmanuel Macron vom Schengenraum malte, als er am Mittwochabend zu den EU-Innenministern sprach. Fast klang es so, als gebe es diesen Raum schon gar nicht mehr. Zwanzig Jahre lang habe man das Versprechen der offenen Grenzen eingehalten, sagte der französische Präsident, aber dann sei es von schmerzhaften Ereignissen „umgestoßen“ worden: der Migrationskrise, den Terroranschlägen, der Gesundheitskrise und einem „volatileren internationalen Kontext“. Man müsse deshalb nun „radikalere Maßnahmen“ ergreifen, „um die Kontrolle über unsere Grenzen und damit über unser Schicksal wieder in die Hand zu nehmen“.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Schon da war klar, dass es bei diesem ungewöhnlichen Auftritt in Tourcoing, im Norden Frankreichs, nicht nur um Innenpolitik im engeren, sondern auch im weiteren Sinne ging. Macron steht daheim unter Druck. Von rechts wird ihm vorgehalten, er habe nicht genug getan, um Frankreichs Grenzen zu sichern – ein wichtiges Thema bei der Präsidentenwahl im April. Dass Macron es ins Zen­trum der französischen EU-Ratspräsidentschaft stellt und sich direkt an die Innenminister wandte, ist ohne diesen nationalen Kontext nicht zu verstehen. Aber es kann ja auch ein Katalysator sein, um Dinge in Europa voranzubringen. So sahen es viele Minister, die sich am nächsten Tag im nahen Lille versammelten, um dort weiter zu beraten.