Öl aus Lateinamerika : Plötzlich wieder salonfähig

Will Amerika wieder venezolanisches Erdöl importieren und dafür die Sanktionen gegen den autoritär regierten südamerikanischen Ölstaat lockern? Seit dem Besuch einer ranghohen Delegation aus Washington bei Präsident Nicolás Maduro vor zwei Wochen steht diese Frage im Raum. Maduro fühlt sich geschmeichelt. Vor drei Jahren haben die USA die diplomatischen Beziehungen zu Caracas abgebrochen. 2019 hatten sie die Wahl Maduros nicht anerkannt und sich auf die Seite von Oppositionsführer Juan Guaidó gestellt. Doch Guaidó hat es nicht geschafft, Maduros Regime ins Wanken zu bringen. Mehr noch: Er hat keine Gewalt über den Staat und dessen Erdölkonzern PDVSA, der auf den größten Erdölreserven der Welt sitzt. Mit dem Ölembargo gegen Russland hat jedoch Washingtons realpolitische Suche nach Alternativen begonnen – auch in Venezuela.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Der Annäherungsversuch an das Maduro-Regime kam in Washington nicht gut an. Zwar kamen kurz nach dem Besuch der Delegation in Caracas zwei Amerikaner frei, die seit fünf Jahren in Venezuela gefangen waren. Doch selbst in den Reihen der Demokraten stößt eine Lockerung der Sanktionen gegen das Maduro-Regime, um Erdöl zu importieren, auf Kritik.