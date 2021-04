Nur noch ab 30 Jahren : Briten vollziehen „Kurskorrektur“ bei Impfstoff von Astra-Zeneca

Die EU-Arzneimittelbehörde Ema ändert ihre generelle Einschätzung des Covid-Impfstoffs von Astra-Zeneca (AZ) nicht. Sie empfiehlt weiterhin ohne Einschränkung, diesen zu verimpfen. Allerdings fordert sie, sehr selten auftretende Blutgerinnsel in Hirnvenen als mögliche schwere Nebenwirkung in den Beipackzettel aufzunehmen. Nach einer Sitzung des zuständigen Behördengremiums sagte die Ema-Vorsitzende Emer Cookes am Mittwoch in Amsterdam, offenbar seien „sehr, sehr seltene Fälle“ von Blutgerinnseln vorgekommen, die in den klinischen Studien vor der Genehmigung des Impfstoffs nicht beobachtet worden seien. Nach dem Urteil der Ema-Fachleute sind diese nicht auf spezifische Faktoren wie Alter, Geschlecht oder bestimmte Vorerkrankungen zurückzuführen. Die plausibelste Erklärung seien Immunreaktionen auf das Vakzin, sagte Cooke. Die Analysen würden fortgesetzt.

Die Behörde bleibe aber bei ihrer Einschätzung, dass die Vorteile des AZ-Vakzins dessen Risiken bei Weitem überwögen. „Die Covid-Pandemie fordert unverändert täglich Tausende Menschenleben in der EU, deshalb brauchen wir alle Impfstoffe, die wir zur Verfügung haben“, sagte Cooke. Eine Empfehlung für einen möglichen eingeschränkten Einsatz des Impfstoffs nach bestimmten Kriterien wie dem Alter gab die Ema nicht ab.

Briten vollziehen „Kurskorrektur“

Die Behördenchefin sagte lediglich, jede nationale Entscheidung über mögliche Beschränkungen müsse auf einer Gesamtbetrachtung beruhen. „Das schließt die epidemiologische Lage, die Impfquote und die Ansteckungsrisiken ein.“ Damit folgt die Ema eindeutig nicht der Einschätzung der deutschen Gesundheitsminister in Bund und Ländern, die aufgrund einer Einschätzung der Ständigen Impfkommission das AZ-Vakzin nur noch an Personen über 60 Jahre verabreicht sehen wollen. Es ist offen, ob das Ema-Urteil diese Entscheidung ändert. Schon bisher hatten die deutschen und die europäischen Behörden unterschiedliche Risikoeinschätzungen abgegeben.

Der deutschen Position hat sich, zumindest in ihrer generellen Richtung, am Mittwoch auch das britische Impfkomitee angeschlossen. Menschen, die jünger als 30 Jahre und gesund sind und für die ein geringes Risiko besteht, sich mit Corona zu infizieren, sollte ein anderer Impfstoff als derjenige von Astra-Zeneca angeboten werden, hieß es in einer Mitteilung. Grund sind Berichte über seltene Fälle von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit einer Impfung mit dem Vakzin. Für jüngere Menschen sei die Gefahr, Nebenwirkungen zu erleiden, ein wenig höher als für ältere Menschen, weshalb man sich zu der „Kurskorrektur“ entschlossen habe.

In Großbritannien sind nach Angaben der Arzneimittelbehörde MHRA bislang 79 Fälle von Blutgerinnseln nach Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff aufgetreten. Dabei kam es zu 19 Todesfällen. Die meisten dieser Fälle betrafen junge Menschen. Ein direkter Zusammenhang mit dem Impfstoff konnte laut Impfkommission zwar noch nicht nachgewiesen worden. Aber angesichts des geringeren Risikos für jüngere Menschen an Covid-19 zu sterben, habe man diese Abwägung getroffen, hieß es.