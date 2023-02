Ist das der Aufbruch zu neuer Stärke und künftigen Wahlsiegen für Italiens Sozialdemokraten? Oder ist es der Gang in den linken Schmollwinkel, wo die Macht in Rom für viele Jahre unerreichbar sein wird? Jedenfalls will Elly Schlein, die am Sonntag bei einer Art Urwahl überraschend zur neuen Chefin des Partito Democratico (PD) gekürt wurde, ihre Partei entschlossen nach links führen. „Denn in der Mitte gewinnen wir nicht“, so ihre Überzeugung. Dort, in der Mitte, ist dagegen die politische Heimat ihres mit 53,8 zu 46,2 Prozent geschlagenen Herausforderers Stefano Bonaccini, seit 2014 Präsident der wirtschaftsstarken Region Emilia-Romagna im Norden Italiens.

Seit rund fünf Monaten waren die italienischen Sozialdemokraten faktisch führungslos. Kurz nach der Niederlage gegen das Mitte-rechts-Bündnis unter Führung Giorgia Melonis bei den vorgezogenen Parlamentswahlen vom 25. September hatte Parteichef Enrico Letta seinen Rücktritt angekündigt. Seither führte er die Partei kommissarisch. Schon bald schälte sich der 57 Jahre Bonaccini als Favorit für die Nachfolge Lettas als PD-Chef heraus.

Der Berufspolitiker Bonaccini begann seine Laufbahn bei den italienischen Kommunisten und durchlief hernach alle politischen Häutungen hin zu einem zentristischen Reformer. Er hatte Erfolg bei Wahlen und war als pragmatischer Präsident seiner Heimatregion so hoch geachtet, dass er bei den Regionalwahlen Anfang 2020 den Ansturm der rechtsnationalen Lega von Matteo Salvini abwehrte und die „rote“ Emilia-Romagna für das Mitte-links-Lager verteidigte.

Siegerin der parteiinternen Vorwahl

Bei den parteiinternen Vorwahlen unter PD-Mitgliedern setzte sich Bonaccini erwartungsgemäß gegen drei Konkurrenten klar durch. Er erhielt 52,9 Prozent der Stimmen, auf Schlein entfielen 34,9 Prozent; zwei weitere Kandidaten landeten mit 8 beziehungsweise 4,3 Prozent abgeschlagen auf den Plätzen dahinter. Seine Wahl zum Parteichef galt als ausgemachte Sache. Bei repräsentativen Umfragen sprachen sich klare Mehrheiten von PD-Wählern für Bonaccini aus.

Doch es kam anders. Seit 2007 bestimmen die italienischen Sozialdemokraten ihre Parteiführer nicht nur durch eine Urwahl der Parteimitglieder. In einem zweiten basisdemokratischen Schritt werden auch alle wahlberechtigten Bürger des Landes aufgerufen, sofern sie sich in einem formlosen Akt mit den Werten der Partei identifizieren, an der Stichwahl zum Parteichef der Sozialdemokraten teilzunehmen. Zur Stimmabgabe in provisorischen Pavillons auf den Marktplätzen in allen Städten des Landes sind nicht nur Italiener berechtigt, sondern auch Ausländer mit Aufenthaltsberechtigung. Das Mindestwahlalter liegt bei dieser Parteiwahl bei 16 Jahren, nicht bei 18 Jahren wie bei den regulären Wahlen. An der Abstimmung am Sonntag in rund 5500 Pavillons nahmen rund eine Million Wähler teil.

„Wir werden ein Problem für die Meloni-Regierung sein“

Und bei diesem zweiten Akt gelang es Elly Schlein, die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu wenden. Freilich ist die Beteiligung an den PD-Parteiwahlen seit 2007 stetig zurückgegangen. Bei der Wahl Walter Veltronis zum Parteichef nahmen 2007 noch 3,5 Millionen Wähler teil, bei Pier Luigi Bersani 2009 waren es immerhin noch 3,1 Millionen. Bei Matteo Renzi waren es 2013 und 2017 noch 2,8 beziehungsweise 1,8 Millionen und bei Nicola Zingaretti 2019 nur 1,5 Millionen. Beim Stichwahlsieg Schleins über Bonaccini gaben vor allem junge und weibliche Wähler den Ausschlag.

Nach ihrem Wahlsieg sagte Schlein: „Jetzt ist die Partei wieder vereint, um zu gewinnen. Ich werde die Parteichefin für alle sein.“ An die seit Oktober 2022 amtierende Mitte-rechts-Koalition unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni richtete sie aus: „Wir werden ein Problem für die Meloni-Regierung sein.“ Schließlich nahm sie auf die Flüchtlingstragödie an der Küste Kalabriens mit mindestens 59 Toten vom Sonntag Bezug: „Der Tod der Migrantinnen und Migranten lastet auf dem Gewissen der Exekutive.“