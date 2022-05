Thronjubiläum Elisabeth II. : Sollte Prinz Charles jetzt schon Regent werden?

Wird Königin Elisabeth II. am nächsten Donnerstag zum letzten Mal in der Öffentlichkeit auftreten? Manche stellen sich darauf ein. Für die 96 Jahre alte Monarchin sind es nur ein paar Schritte auf den Balkon des Buckingham Palace. Von dort könnte sie die Luftparade der Royal Air Force verfolgen und noch einmal dem Volk zuwinken. Sie würde damit den Höhepunkt ihrer bemerkenswerten Regentschaft markieren, denn an diesem 2. Juni beginnen die Hauptfeierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum. Aber spätestens wenn sich die Balkontür wieder schließt und der Jubel abklingt, wird die klamme Frage zurückkehren: Wie geht es jetzt weiter mit der britischen Monarchie?

Öffentlich wird die Debatte kaum geführt. Pietät vermischt sich mit Hochachtung vor der Königin und ihrer Lebensleistung. Gleichwohl ist für jedermann sichtbar, dass weitere Entscheidungen anstehen, welche nicht nur die Arbeitsteilung im Königshaus berühren, sondern irgendwann auch die Verfassung. Die graduelle Übergabe der Staatsgeschäfte an Kronprinz Charles vollzieht sich vor aller Augen – und damit verschwimmen unweigerlich die Rollen. Immer unklarer wird, wer im Königshaus eigentlich das Sagen hat.

Nur zweimal bei einer Regierungserklärung gefehlt

Die Verlegenheit der Situation kristallisierte sich in der „Queen’s Speech“, die unlängst ohne Königin stattfand. Nur zweimal seit ihrer Thronbesteigung hatte Elisabeth die jährliche Regierungserklärung im Oberhaus ausgelassen und von Vertretern verlesen lassen. Vor langer Zeit, als sie jung und schwanger war – und am 10. Mai dieses Jahres. Anders als 1959 und 1963 ließ sie sich nicht vom Lord Chancellor vertreten, sondern von ihrem Sohn Charles. Einerseits wurde so die Perspektive sanft auf den künftigen Thronwechsel gelenkt. Andererseits war das protokollarische Arrangement peinlich darauf bedacht, die Queen trotz ihrer Abwesenheit als die wahre Herrscherin erscheinen zu lassen.

Charles, der mit seiner Frau Camilla und seinem Sohn William im Parlament erschien, nahm nicht dort Platz, wo seine Mutter in den vergangenen Dekaden gesessen hatte. Ihm war nur der „Konsorten-Thron“ vorbehalten, der traditionell rechts neben dem Thron der Monarchin steht. Elisabeths Thron war weggeräumt und durch ein Tischchen ersetzt worden, auf dem die imperiale Krone auf rotem Samt lag. „Der fehlende Thron der Queen verwies Charles auf seinen Platz“, titelte die „Times“ am Tag danach.

Seit mehr als sechs Jahren vollzieht sich nun der langsame Abschied der Königin von der öffentlichen politischen Bühne. Im November 2015 unternahm sie die letzte Reise ins Ausland; sie ging nach Malta, wo sie als Frischverheiratete zwei Jahre lang mit ihrem Mann Philip gelebt hatte. Im April 2018 bat sie dann die Staats- und Regierungschefs des Commonwealth bei ihrem Gipfeltreffen im Buckingham Palace, Kronprinz Charles als ihren Nachfolger an der Spitze der Staatenvereinigung zu akzeptieren. Das war der offizielle Beginn der behutsamen Machtübergabe an ihren Sohn, der sie in Wahrheit schon vorher zunehmend entlastet hatte, ob mit Reisen oder Ritterschlägen. Im Oktober vergangenen Jahres sagte die Queen schließlich auf Anraten von Ärzten ihre letzte geplante Inlandsreise ab; sie hätte nach Nordirland gehen sollen. Seither verkleinerte sie ihren Radius stetig und hält sich seit dem Tod ihres Mannes Philip überwiegend in Windsor Castle auf.