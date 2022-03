Aktualisiert am

Blutige Tage in El Salvador

Brutale Bandenkriege : Blutige Tage in El Salvador

Nach über 80 Morden in drei Tagen hat El Salvadors Präsident Bukele kriminellen Banden den Kampf angesagt. Doch die Regierung hatte zuvor selbst mit ihnen paktiert.

Versammlungsfreiheit eingeschränkt: Soldaten patrouillieren am Sonntag 27. März in der Landeshauptstadt San Salvador. Bild: AFP

Der „Waffenstillstand“ zwischen El Salvadors Präsident Nayib Bukele und den kriminellen Banden des Landes hat am Wochenende ein jähes Ende genommen. Innerhalb von drei Tagen zählte das zentralamerikanische Land mit rund 6,5 Millionen Einwohnern über 80 Morde, 62 allein am Samstag, der damit als einer der blutigsten Tage seit dem Ende des Bürgerkriegs in die Geschichte des Landes eingehen wird.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Präsident Bukeles Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Als die Zahl der Morde bekannt wurde, ließ er sich jetzt vom Parlament die Verhängung des nationalen Notstandes freigeben. Der Notstand, der zunächst für dreißig Tage gilt, erlaubt es der Regierung, die Ein- und Ausreisefreiheit, die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Auch ein Eingriff in die Telekommunikation ist möglich. Zudem dürfen Personen ohne Angabe von Gründen bis zu 15 Tage festgenommen werden.

Bukele bezieht sich auf einen Verfassungsartikel, der die Aussetzung verfassungsmäßiger Garantien im Falle von Krieg, Invasion des Territoriums, Rebellion, Aufruhr, Katastrophe, Epidemie oder anderen schwerwiegenden Störungen der öffentlichen Ordnung vorsieht. Die Annahme der Maßnahme war eine reine Formsache. Bukeles Partei kontrolliert 64 von insgesamt 84 sitzen im Parlament, was dem Präsidenten praktisch uneingeschränkten Handlungsspielraum gibt.

Der Präsident warnt die Richter

Vor der Ausrufung des Notstandsregimes warnte Bukele zudem die Richter des Landes, nicht gegen mögliche Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte vorzugehen. Man werde sich die Richter merken, die sich auf die Seite der Kriminellen stellten, schrieb er auf Twitter und forderte, dass sie „das Militär und die Polizei ihre Arbeit machen lassen“ sollten, um energisch gegen die Bandenmitglieder vorgehen zu können.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Bisher war es allerdings die Regierung selbst, die mit den verschiedenen Verbrecherbanden im Land paktiert hatte. Im vergangenen Jahr konnten umfassende Recherchen der investigativen Online-Zeitschrift „El Faro“ aufzeigen, dass es zu Treffen und Absprachen zwischen Regierungsbeamten und Bandenführern gekommen war, bei denen sich die Banden im Austausch gegen Privilegien in den Gefängnissen und Garantien zur Nichtauslieferung zu einer „Feuerpause“ verpflichteten.

Der Pakt führte zu einer Senkung der Mordrate im lange von Gewalt überschatteten Land, was zur Popularität von Bukele beigetragen hat. Doch offenbar haben die Banden nicht erhalten, was sie wollten. Laut einer Quelle aus dem Sicherheitsapparat seien die Opfer am Wochenende zufällig ausgewählt worden, als wäre es allein ums Morden gegangen.