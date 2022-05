El Salvador : Bitcoin-Star Bukele bricht mit den Banden

In seinem Twitterprofil bezeichnete er sich einmal als „coolsten Diktator der Welt“, später änderte er die Beschreibung in „CEO of El Salvador“, mittlerweile steht unter seinem Namen schlicht: „El Presidente“. Nayib Bukele, der nicht nur Anzug, sondern gerne auch mal Lederjacke und eine Baseballmütze trägt, regiert das zentralamerikanische Land seit drei Jahren. Mehr als sechs Millionen Menschen leben in El Salvador, nur etwa so viel wie in Hessen. Bukele hat sich dennoch weltweit einen Namen gemacht. In der Kryptoszene sehen einige in ihm einen Pionier, weil er Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel durchgesetzt hat.

Auch die eigene Bevölkerung stützt seinen Kurs, in Umfragen kam er schon auf Zustimmungswerte von 80 Prozent und mehr, er gilt als einer der beliebtesten Regierungschefs der Welt. Das liegt daran, dass ihn die Salvadorianer mit einer harten Hand verbinden. El Salvador, das noch vor wenigen Jahren die höchste Mordrate der Welt hatte, konnte nach Bukeles Amtsübernahme die Zahlen drücken. Es gibt mittlerweile Tage, an denen kein Mord registriert wird. Hinter diesen Erfolgszahlen stand jedoch ein teuflischer Pakt – und Präsident Bukele hat nun noch einen Spitznamen mehr: Batman.