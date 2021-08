Einsatz in Kabul : Auf die Bundeswehr ist Verlass

Deutsche Soldaten retten am Hindukusch Leben und Deutschlands Ansehen. In der Bundesregierung wäre dagegen mancher Rücktritt fällig.

Seit einer Woche schuften Fallschirmjäger der Bundeswehr am Flughafen Kabul in einem unglaublichen Chaos für die Rettung Hunderter. Unter den Augen schwer bewaffneter Taliban, inmitten von Staub, Hitze und Tränen, versuchen sie so viele Menschen wie möglich vor dem Zugriff der islamistischen Terrororganisation zu bewahren.

Auf die Bundeswehr ist Verlass. Das erlebt das Land hautnah bei drei ganz unterschiedlichen Großeinsätzen: Im Corona-Engagement, beim Kampf gegen die Flutkatastrophe, und in Kabul sind die Streitkräfte hochengagiert und effizient im Einsatz, vom Gefreiten bis zum General.

Bei allen drei Krisen sind Soldaten zur Stelle, wo andere Behörden und Organisationen in die Knie gehen oder schlicht versagen: Gesundheitsämter und Altersheime, der zivile Katastrophenschutz, die Diplomatie am Hindukusch.

Sie gingen volles Risiko

Von dort hat die Luftwaffe inzwischen mehr als zweitausend Schutzbedürftige ausgeflogen, Deutsche und Menschen aus 38 weiteren Staaten, oft eng beieinander, unter ihnen mehr als eintausend Afghanen. Als die ersten A400M-Flugzeuge vor einer Woche Kabul anflogen, wurde ihnen die Landung zunächst stundenlang von Amerikanern verweigert, weil die Lage unübersichtlich war. Mutige Piloten und entschlossene Kommandeure haben die Landung dann fast erzwungen, auf extrem kurzer, unbeleuchteter Landebahn. Sie gingen volles Risiko.

Neben den Fallschirmjägern der 1. Luftlandebrigade sind Soldaten weiterer Truppenteile in Kabul gelandet, Feldjäger, Sanitäter, Sicherungskräfte der Luftwaffe. In Usbekistan stehen Pioniere, Logistiker und technisches Personal bereit, sechs Transportflugzeuge A400M sind Tag und Nacht im Einsatz. Ein Airbus für medizinische Notfälle steht ebenfalls zur Verfügung.

Im Hintergrund planen und verhandeln Offiziere und Diplomaten über die Rahmenbedingungen des Einsatzes, von den Überflugrechten bis hin zu den komplexen Forderungen der usbekischen Regierung. Der Bundeswehr und dem Auswärtigen Amt ist es in kürzester Zeit gelungen, in einem extremen Umfeld eine Luftbrücke zu organisieren. Gemeinsam mit Amerikanern und Briten stellen deutsche Streitkräfte die letzte Bastion des Afghanistan-Einsatzes.

Wie stimmt die Linke?

Man muss die Bundesregierung für diese letzten Afghanistan-Wochen kritisieren. Mancher Rücktritt wäre fällig. Verantwortliche in Washington, bei der NATO, aber auch in Deutschland haben sich lange vor der Realität weggeduckt. Der deutsche Außenminister zeigt auf andere. Seine Amtszeit endet bald.

Politisch ein bisschen interessant wird noch, ob die Linke-Fraktion, die bislang jede Krisenintervention abgelehnt hat, dem aktuellen Einsatz der Bundeswehr diese Woche im Bundestag zustimmt. Das bedarf bestimmt noch langer Debatten.

Aber es gibt auch jene, die einfach anpacken, sich buchstäblich in ihren Einsatz stürzen und für Landsleute, Alliierte und viele Afghanen ihr Leben riskieren. Brigadegeneral Jens Arlt, ein erfahrener Kommandeur in heiklen Lagen, führt die kleine Streitmacht in Kabul und muss dabei für alle Eventualitäten vorsorgen. Er hat von der Verteidigungsministerin ausdrücklich freie Hand bekommen, in bester Tradition der Auftragstaktik.

Man darf, man muss den Leuten vor Ort trauen, das hätte zuvor für die Botschaft in Kabul und möglicherweise auch für den Bundesnachrichtendienst gelten müssen, die das Unglück kommen sahen. Arlt und seine Soldaten müssen nicht nur die Taliban im Auge behalten, sondern sich zuweilen auch gegen die Amerikaner durchsetzen.

Die haben jetzt wieder vor allem ihre eigenen Leute und Interessen im Blick. Washingtons eigensinniger und hastiger Abzug aus Afghanistan hat das schnelle Vorrücken der Taliban ermöglicht und den raschen Fall von Kabul verursacht.

Die Lage sei „hochdynamisch“, sagte Arlt am Sonntag, eine freundliche Umschreibung für brandgefährlich. Denn am Pulverfass Kabul glimmen viele Lunten. Für Extremfälle ist inzwischen auch eine Kompanie des Kommandos Spezialkräfte eingeflogen worden, inklusive Hubschrauber. Viele dieser Männer haben mehrfache Afghanistan-Erfahrung. Die Kommandosoldaten sind dafür ausgebildet, auch Unmögliches möglich zu machen. Sie werden nicht zögern, diesen Auftrag auszuführen.

Eben noch drohte ihrem Verband die Auflösung, jetzt muss man dankbar sein, dass sie noch da sind. Wer noch nicht wusste, was sie und die Bundeswehr für Deutschland tun: Jetzt kann man es quasi live verfolgen.

Für die deutsche Außenpolitik und ihren hohen moralischen Anspruch waren die letzten Tage von Kabul eine schwere Niederlage. Das Desinteresse und dann die kalte Bürokratisierung im Umgang mit den heimkehrenden deutschen Soldaten und ihren afghanischen Helfern, die in treuem Glauben der Sache der Freiheit gedient haben, ist ein Schandfleck auf dem Ansehen der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin. Deutschland sollte jetzt denen Rückhalt geben, die in dieser verzweifelten Lage am Hindukusch Mut, Charakter und Ausdauer beweisen.