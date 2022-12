Aktualisiert am

Neue Regierung in Dänemark steht

Koalitionsverhandlungen : Neue Regierung in Dänemark steht

Sechs Wochen nach der Parlamentswahl bekommt Dänemark eine neue Regierung: Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werden künftig mit den Liberalen und der Moderaten-Partei eine Koalition bilden. Die neue Regierung werde am Donnerstag vorgestellt, sagte Frederiksen am Dienstag.

Die wesentlichen Punkte des Regierungsprogramms werde sie am Mittwoch gemeinsam mit den beiden weiteren Parteispitzen Jakob Ellemann-Jensen und Ex-Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen vorstellen, die neue Regierung einschließlich der Verteilung der Ministerposten dann am Donnerstag. Die Einigung auf die Koalition mit der konservativ-liberalen Liberalen Partei und der neu gegründeten Moderaten-Partei von Rasmussen habe „viele Kompromisse“ erfordert. Die neue Regierung starte aber zugleich mit „großen Ambitionen“.

Die Sozialdemokraten waren als Sieger aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Sie sicherten sich 50 Sitze im Parlament in Kopenhagen. Zusammen mit ihren linksgerichteten Bündnispartnern verfehlten die Sozialdemokraten aber die Mehrheit, so dass Frederiksen nach der Wahl Verhandlungen über ein lagerübergreifendes Regierungsbündnis aufnahm.

Seltene Regierung mit eigener Parlamentsmehrheit

Frederiksen regiert Dänemark seit ihrem Amtsantritt als Regierungschefin im Jahr 2019 mit einer ausschließlich aus ihren Sozialdemokraten bestehenden Minderheitsregierung. Vor der dänischen Parlamentswahl am 1. November hatte sie jedoch angekündigt, diesmal eine breite Regierung über die politische Mitte hinweg anzustreben. Eine Regierungszusammensetzung wie diese ist in Dänemark höchst selten. Zugleich erhält Deutschlands nördlichster Nachbar damit nach Jahren unter Minderheitsregierungen eine Regierung mit eigener Mehrheit im Parlament in Kopenhagen.

Bislang hatten sich Frederiksen und ihre Sozialdemokraten je nach politischer Maßnahme Parlamentsmehrheiten gesucht. Dabei hatten sie in erster Linie mit ihrem traditionellen linken Lager zusammengearbeitet, etwa in der strikten Migrationspolitik dagegen mit Parteien aus dem konservativ-rechten Block. Die Partei verknüpft eine restriktive Einwanderungspolitik mit dem Versprechen, den Wohlfahrtsstaat zu schützen.

Die für dänische Verhältnisse seltene Mehrheitsregierung bedeutet nun, dass sich die Spielregeln im Parlament verändern werden: Kompromisse mit Parteien außerhalb der Regierung sind für eine Mehrheit nicht mehr zwingend notwendig. Sie wolle aber weiterhin versuchen, breitere Mehrheiten zu finden, beteuerte Frederiksen.

Längste Regierungsbildungsphase Dänemarks

Über die Bildung einer neuen Regierung hatten die Parteien seit gut sechs Wochen in Frederiksens Amtswohnsitz Marienborg nördlich von Kopenhagen verhandelt. Noch nie zuvor hat dieser Prozess in Dänemark so lange gedauert. Bei den Verhandlungen kristallisierte sich aber über die vergangenen Wochen immer stärker heraus, dass Dänemark auf die von Frederiksen gewünschte breite Regierung zusteuerte.

Die letzte verbliebene Partei aus dem linkem Lager, die sozialliberale Radikale Venstre, war erst am Dienstag aus den Verhandlungen ausgeschert. Sozialdemokraten, Venstre und Moderate blieben somit als einziges übrig. Dass Dänemark nun eine solche Regierung erhält, stieß bei linksgerichteten Parteien auf Enttäuschung.

Radikale war es gewesen, die Frederiksen überhaupt zum frühzeitigen Ausrufen der Wahl gebracht hatte: Die Partei hatte ihr im Sommer ein Ultimatum gestellt, die Wahl um Monate vorzuziehen. Dies hing mit Frederiksens Rolle im dänischen Nerz-Skandal zusammen, bei dem während der Corona-Pandemie Millionen Nerze getötet worden waren. Erst später hatte sich herausgestellt, dass für diesen radikalen Schritt die Rechtsgrundlage gefehlt hatte. Eine unabhängige Kommission hatte scharfe Kritik an Frederiksen und Teilen ihrer Regierung geübt, die den Entschluss zur Massenkeulung der zur Pelzproduktion gezüchteten Tiere aus Corona-Sorgen getroffen hatte.