Geberkonferenz in Paris : Die Ukraine braucht Generatoren ebenso dringend wie Panzer

Der diplomatische Kraftakt war erfolgreich. Zum Abschluss der Pariser Geberkonferenz „Solidarisch mit dem ukrainischen Volk“ hat Außenministerin Catherine Colonna am Dienstag „gut eine Milliarde Euro Soforthilfe“ für den Winter ankündigen können. Die Hilfen sollen schnell anlaufen und bis spätestens Anfang April der Ukraine zugutekommen. „Das ist ein Zeichen, das die Ukraine nicht allein ist“, sagte Gastgeber Emmanuel Macron. Bereits im Juni hatte er in einem Fernsehinterview die Idee einer Winterhilfskonferenz aufgebracht.

„Unsere Pflicht ist es durchzuhalten und der Ukraine beim Durchhalten in einem Krieg zu helfen, der dauern wird“, sagte er. Der Präsident erläuterte zum Auftakt der Konferenz, dass Wladimir Putin eine „zynische Strategie“ verfolge. Der Kremlchef wolle die Ukraine mit gezielten Angriffen auf die Versorgungsinfrastruktur in die Knie zwingen, „seit die militärischen Schwächen Russlands offen zutage getreten sind“, so Macron.

Selenskyj beziffert nötige Hilfe auf 800 Millionen Euro

Der französische Präsident verurteilte die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur als Kriegsverbrechen. „Diese Taten werden nicht ungestraft bleiben“, sagte Macron. Schon zuvor hatte er bekundet, dass Putin sich aus seiner Sicht für Kriegsverbrechen vor einem internationalen Strafgerichtshof verantworten müsse. „Ich möchte ganz deutlich sein: Es ist an der Ukraine, Opfer dieser Aggression, die Bedingungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden zu bestimmen“, sagte der Präsident. Doch jetzt gehe es darum, den Ukrainern schnell konkrete Winterhilfen zur Verfügung zu stellen.

In einer Videoschaltung in das Konferenzzentrum des französischen Außenministeriums schätzte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das nötige Hilfsvolumen seines Landes in diesem Winter auf etwa 800 Millionen Euro. „Stromgeneratoren sind inzwischen genau so nötig wie Panzerfahrzeuge und Schutzwesten“, sagte Selenskyj. Sie ermöglichten den Weiterbetrieb von Krankenhäusern und des Wirtschaftslebens. Außerdem könnten mit Generatoren Zelte beheizt werden, in denen Menschen sich aufwärmen könnten, zudem könnten darin Handys aufgeladen werden.

Vierhundert Millionen für den Energiesektor

Von den Zusagen in Höhe von insgesamt 1,05 Milliarden Euro sollen 415 Millionen dem Energiesektor zugutekommen. 25 Millionen gehen in die Trinkwasserversorgung, 38 Millionen Euro sind für Nahrungsmittel bestimmt. Das Gesundheitswesen soll 17 Millionen erhalten, das Verkehrswesen 22 Millionen Euro. 493 Millionen Euro würden zur freien Aufteilung zur Verfügung gestellt, so das französische Außenministerium. An der Konferenz beteiligten sich 46 Staaten, darunter die USA, Indien, die Golfstaaten, und 24 internationale Organisationen sowie die Europäische Union. Auffallend war das Fehlen Chinas.

Frankreich sagte 76,5 Millionen Euro zu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte 30 Millionen Euro für den Kauf von energiesparenden LED-Lampen in Aussicht. Von der Leyen kündigte in Paris den Aufbau einer Koordinationsplattform unter EU-Regie an, die eine schnelle Weiterleitung der Hilfen an die Ukraine ermöglichen soll. In Polen sollen Umschlagslager eingerichtet werden.

Baerbock: „Ganz konkrete technische Hilfe“

Außenministerin Annalena Baerbock bezifferte in Paris den deutschen Beitrag auf 50 Millionen Euro. Er komme zuzüglich zu der schon zugesagten Hilfe von 160 Millionen Euro. „Geld allein schützt nicht vor dem Erfrieren und Verdursten, und deswegen ist die ganz konkrete technische Hilfe so wichtig“, sagte Baerbock. „Wir brauchen nicht nur finanzielle Mittel, sondern wir brauchen Generatoren, Transformatoren und Kabel. Diese Sachspenden sind genauso wichtig“, sagte sie in Paris. Die Bundesregierung sei auch mit der Deutschen Bahn im Gespräch, um Eisenbahnloks in die Ukraine zu bringen.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal lobte in Paris die französische Führungsrolle bei der Organisation von Winterhilfen. Er war zuvor zu einem Gespräch im Elysée empfangen worden. Macron erntet immer wieder Kritik, weil er offen über Bedingungen für eine europäische Sicherheitsarchitektur spricht. Ihm wird vorgehalten, zu viel Rücksicht auf Russland zu nehmen. Zuletzt kritisierten auch deutsche Außenpolitiker Macron scharf, weil er über zukünftige Sicherheitsgarantien für Russland gesprochen hatte. Schmyhal schloss sich auf Rückfrage bei einer Pressekonferenz mit Außenministerin Colonna der Kritik an Macron nicht an.

Unter französischer EU-Ratspräsidentschaft seien die Weichen für den EU-Kandidatenstatus der Ukraine gestellt worden. Außerdem leiste Frankreich von Anfang an mit modernen Waffen wichtige militärische Hilfe. Auch bei den Sanktionen habe man sich auf Paris verlassen können. Der französische Präsident spiele eine wichtige Rolle, um im Bereich der Reaktorsicherheit voranzukommen, sagte Schmyhal. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) soll demnächst Missionen in die Ukraine entsenden, um die dortigen Atomkraftwerke zu sichern. IAEA-Fachleute sind bereits beim Atomkraftwerk Saporischschja im Einsatz.

An die internationale Geberkonferenz schloss sich eine zweite, bilaterale Konferenz für „Widerstandsfähigkeit und Wiederaufbau der Ukraine“ im Finanz- und Wirtschaftsministerium an. Mehr als 700 französische Unternehmen seien bereit, den Wiederaufbau der Ukraine mit vorzubereiten, sagte Macron. Es wurden Verträge in Höhe von 100 Millionen Euro über Eisenbahnschienen, Brücken, aber auch Saatgut unterzeichnet.