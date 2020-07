Russland und Polen : Die schwierige Geschichte der anderen

Für Polen ist das Verbrechen von Katyn ein wichtiges politisches Symbol. Die Ermordung Tausender polnischer Offiziere im Frühjahr 1940 auf Befehl Stalins steht für einen tragischen Teil seiner Geschichte, der bis zum Ende der kommunistischen Diktatur 1989 mit Tabus und Verboten belegt war: Die Komplizenschaft des sowjetischen Diktators mit Hitler bei der Entfesselung des Vernichtungskrieges gegen Polen 1939, den stalinistischen Terror, die Verlogenheit des Regimes, das in Polen mit Hilfe der sowjetischen Armee errichtet worden war – und für den Widerstand der polnischen Gesellschaft, in der die wahre Geschichte immer gegenwärtig war. Wer in Polen auch nur über eine minimale historische Bildung verfügt, der kennt den Namen dieses Dorfes im Westen Russlands und weiß in etwa, was dort geschehen ist.

In Russland sieht das ganz anders aus: In einer im Auftrag des „Zentrums für polnisch-russischen Dialog und Verständigung“ im Juni vorgenommenen Umfrage gaben zwar immerhin 54 Prozent der Befragten an, sie hätten schon einmal etwas von Katyn gehört. Von diesen kannte aber nur ein Viertel die Wahrheit, dass die polnischen Offiziere auf Befehl der sowjetischen Machthaber hingerichtet wurden, während 43 Prozent die sowjetische Version einer deutschen Täterschaft glaubten und 31 Prozent keine Angabe machen konnten.