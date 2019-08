Ukraine und „Volksrepubliken“ : Ein neuer Eiserner Vorhang

Im Frühling vor fünf Jahren rauchte Valerij Garmasch an einer Kreuzung in seiner Heimatstadt Slowjansk drei Zigaretten, an die er sich bis heute erinnert. Die Ukraine war damals in Aufruhr, auch diese Stadt in der Donbass-Region im Osten des Landes. Der Unternehmer Garmasch stand an der Kreuzung neben einer Metallstange, an der er auch jetzt steht, um diese Szene zu beschreiben. Irgendjemand hatte hier eine Fahne aufgepflanzt mit der Aufschrift „Donezker Volksrepublik“. Von dieser Ecke an der Bankiwska-Straße aus war nicht nur Garmaschs Büro gut zu beobachten, sondern auch die Vorgänge einige hundert Meter weiter: Gruppen aggressiv auftretender Männer blockierten die Straße, manche davon in phantasievolle Uniformen gekleidet.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



„Ich brauchte drei Zigaretten, um zu begreifen, dass ich morgen ein Bettler sein würde“, erzählt Garmasch, der damals 34 Jahre alt war. „Die erste Zigarette: um mir klarzumachen, dass diese Vorgänge nicht gut waren für das Unternehmertum und überhaupt für die Stadt. Die zweite brauchte ich, um das zu akzeptieren, um es zu verarbeiten. Und dann die dritte Zigarette, bis mir klar wurde: Das Leben geht weiter, jetzt musst du etwas tun.“