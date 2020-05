Hongkonger Demokratieaktivist : „Sie töten ‚ein Land, zwei Systeme‘“

Sechs Seiten umfasst das Protokoll eines historischen Treffens zwischen Margaret Thatcher und Deng Xiaoping am 19. Dezember 1984, in dem beide Seiten die Zukunft Hongkongs besiegelten. Am Kopf jeder Seite steht das Wort „vertraulich“. Der Hongkonger Bürgerrechtler Martin Lee hat es in diesen Tagen noch einmal hervorgeholt. Es sei „sehr wichtig“, sagt er am Telefon.

Martin Lee war kurz vor Thatcher selbst in Peking gewesen. Er gehörte einer Delegation Hongkonger Politiker und Intellektueller an, die den Versprechungen Pekings schon damals misstrauten und sich für eine Verlängerung der britischen Herrschaft einsetzten. Doch London stimmte dem Vorschlag Deng Xiaopings zu, dass die Hongkonger sich nach der Rückgabe im Jahr 1997 fünfzig Jahre lang nach dem Prinzip „ein Land, zwei Systeme“ selbst regieren sollten.

Thatcher nannte das Konzept einen „Geniestreich“ und „den Schlüssel, um die Zukunft aufzuschließen“. Der chinesische Führer gab sich bescheiden und sagte, man möge der marxistischen Lehre dafür Respekt zollen, der „historischen Dialektik“. Warum 50 Jahre? So lange, sagte Deng damals, werde China brauchen, um wirtschaftlich zu den führenden Industriestaaten der Welt aufzuschließen. Danach werde China so sehr mit der Welt verbunden sei, dass der Status Hongkongs kein Streitpunkt mehr sein werde. Er irrte sich.

Für Martin Lee, einen der Begründer der Demokratiebewegung in Hongkong, schließt sich nun der Kreis. „Sie töten ‚ein Land, zwei Systeme‘“, sagt er. Lee meint damit das Sicherheitsgesetz, das der Volkskongress in Peking an diesem Donnerstag auf den Weg bringen soll. Aber er sieht darin nur einen ersten Schritt auf dem Weg der Entmachtung des Hongkonger Parlaments. „Ich denke, sie wollen einen Präzedenzfall schaffen, damit der Ständige Ausschuss des Volkskongresses künftig Gesetze für Hongkong verabschieden kann.“ Nach dem Sicherheitsgesetz, so glaubt er, könne ein Auslieferungsgesetz folgen, mit dessen Hilfe die Zentralregierung Leute wie ihn selbst, die frühere Hongkonger Regierungschefin Anson Chan oder den Medienunternehmer Jimmy Lai in Peking vor Gericht stellen könnte.

Das bittere Ende eines lebenslangen Kampfes

Bisher konnte die chinesische Führung darauf vertrauen, dass sie über die Mehrheit ihrer Statthalter im Hongkonger Parlament direkt Einfluss auf den dortigen Gesetzgebungsprozess nehmen konnte. So wie im Falle des Gesetzentwurfs gegen die Herabwürdigung der chinesischen Nationalhymne, der am Mittwoch in zweiter Lesung verhandelt wurde. Während Lee sprach, zog die Polizei vor dem Parlament Hundertschaften zusammen, um eine Störung der Lesung zu verhindern. Wenn es im kommenden Monat verabschiedet wird, droht bei Zuwiderhandlung eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren. Rund 300 Personen, die dagegen protestieren wollten, wurden festgenommen.

Nach Einschätzung Lees fürchtet Peking, dass seine Unterstützer ihre Mehrheit bei der Parlamentswahl im September verlieren könnten. Dann, so glaubt er, brauche Peking einen anderen Kanal, um Gesetze für Hongkong zu schaffen – den Ständigen Ausschuss des Volkskongresses.