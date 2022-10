Russlands Krieg in der Ukraine : Wie ein junger Russe gegen seine Einberufung kämpft

Schnell an die Front geschickt: Russische Rekruten laufen in der Stadt Prudboi im Gebiet Wolgograd zu einem Zug Bild: AP

Keine sechs Minuten dauert das Video, das Michail Aschitschew von seinem Auftritt vor der Wehrkommission aufgezeichnet hat. Er hielt das Smartphone in der Hand, filmte nicht sich, sondern die Offiziellen in Zivil und Flecktarn vor und neben ihm. Etwas verwackelt sind die Bilder. Auch, weil der 34 Jahre alte Maschinist aus der Nähe von Podporoschje, einer Kleinstadt 300 Kilometer nordöstlich von Sankt Petersburg, aufgeregt war. Denn er hat einen Weg gewählt, den nur wenige Russen gehen, die in der Mobilmachung einberufen werden: Aschitschew hat beantragt, aus Gewissensgründen keinen Dienst an der Waffe, sondern Zivildienst abzuleisten.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

„Ich habe mich gefragt, wie wir bloß so weit gekommen sind, dass man Angst überwinden muss, um die Wahrheit zu sagen“, sagt Aschitschew der F.A.Z. über seinen Auftritt im Wehrersatzamt von Podporoschje Mitte Oktober.

Der Ver­weigerer dürfte aber nicht der einzig Nervöse in dem tristen Raum gewesen sein, der lediglich mit Russlands Doppeladler zwischen alten Schwarz-Weiß-Porträts von Präsident Wladimir Putin und Ver­teidigungsminister Sergej Schojgu ge­schmückt ist. Die Mitglieder der Wehrkommission blicken Aschitschew in dem Video kaum einmal an, starren auf den Tisch oder ins Leere. „Diese Leute sind daran gewöhnt, andere wie Material zu behandeln, wie Objekte“, sagt Aschitschew. „Wenn ein Mensch Subjektivität zeigt und Nein sagt, verlieren sie für ei­nen Moment den Boden unter den Füßen.“

Aschitschew würde eher ins Gefängnis gehen

Im Video liest ein Uniformierter aus Aschitschews Erklärung vor: Der Verweigerer soll erläutern, was er damit meine, dass er den Einmarsch der russischen Streitkräfte „in den souveränen Staat Ukraine“ und die „Handlungen“ der russischen Führung verurteile. Er sei kein Pazifist, antwortet Aschitschew: Wenn jemand seine Heimat angreife, würde er sich von selbst im Wehrersatzamt melden. „Aber in diesem konkreten Fall denke ich, dass keine militärische Bedrohung für meine Heimat besteht.“ Betretenes Schweigen im Raum. „Wenn Sie nicht mit der Staatspolitik einverstanden sind, warum leben Sie dann in Russland?“, fragt ein Mann und wiederholt die Botschaft Putins und der Staatsmedien: „Die Heimat ist jetzt in Gefahr.“ Aschitschew entgegnet, er sei hier geboren und lebe hier, unabhängig davon, dass „jemand an der Macht eine aggressive Politik be­treibt“. Das sei Demagogie, sagt jemand. Aschitschew hält dagegen: Bis zum 24. Februar, dem Überfall auf die Ukraine, sei „die Heimat nicht in Gefahr gewesen. Oder?!“ Wiederum Schweigen. Dann will die Wehrkommission den Fall „der Polizei“ übergeben. Die solle entscheiden.

Im Videogespräch aus seiner Küche berichtet Aschitschew, er habe den Krieg von Beginn an abgelehnt und für sich entschieden, dass er notfalls eher ins Gefängnis gehen würde, als zu kämpfen. Als Putin am 21. September die Mobilmachung verkündete, wusste Aschitschew, der dem Militär nach seinem Pflichtwehrdienst als Kommandeur einer Verbindungseinheit gilt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er einberufen würde. Zusammen mit seiner Frau Alexandra kontaktierte er eine Hilfsgruppe und be­reitete eine Verweigerungserklärung aus Gewissensgründen vor, die sich auf die russische Verfassung beruft.