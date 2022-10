Buch mit Ex-Kanzler : Wie sich Sebastian Kurz rechtfertigt

Etwa ein Jahr ist es her, dass in Österreich Sebastian Kurz als Bundeskanzler zurücktreten musste. Anlass war die Inseraten- und Umfragenaffäre, in welcher die Staatsanwaltschaft Ermittlungen ge­gen Kurz, einige seiner Mitstreiter und seine Partei ÖVP aufgenommen hatte. Der grüne Koalitionspartner stellte die ÖVP vor die Alternative: Kurz oder die Koalition. Nun ist ein Buch erschienen, in dem Kurz seine Sicht der Dinge und seines Werdegangs darlegt, ein in Prosa ge­fasster Interviewband, niedergeschrieben von der Journalistin der „Kronen-Zeitung“, Conny Bischofsberger.

Wer Enthüllungen von bislang völlig Unbekanntem oder überraschende Aussagen erwartet haben sollte, würde das Buch vermutlich enttäuscht nach knapp 240 Seiten zuklappen. Der Ton ist ge­prägt von Rechtfertigung und Kritik vor allem an den Medien, die sich für Nebensächlichkeiten interessierten oder Sachen gar völlig falsch darstellten. Ein Beispiel: Die „Message Control“. Es sei nicht darum gegangen, die mediale Berichterstattung zu kontrollieren, sondern die Botschaften, die Partei und Regierung sandten. Dass interne Streitigkeiten nicht auf offener Bühne ausgetragen würden, sei für „manche“ Journalisten neu ge­wesen.