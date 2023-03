Inzwischen kommen auch viele aus dem Osten der Ukraine. Rund 30.000 Binnenflüchtlinge sind in der kleinen Stadt registriert. Dass ausgerechnet Irpin, das selbst noch so sehr mit den Folgen des Krieges zu kämpfen hat, viele Vertriebene aufnehme, habe Gründe, sagen sie hier. Viele Helfer aus Irpin seien in den Osten gegangen, weil sie dort mit ihren Erfahrungen nützlich sein könnten. Wer in Irpin gelernt hat, Menschen aus der Kampfzone zu retten, der kann das auch woanders, lautet die Logik. So entstehen Netzwerke. Eine Frau von „Irpin Humanitarian“ fahre inzwischen regelmäßig Hilfsgüter in die Dörfer nahe der Front und bringe auf dem Rückweg Flüchtlinge mit, erzählt Porchun.

Sie und die anderen Helfer von „Irpin Humanitarian“ waren hier im letzten Jahr zusammengekommen, weil sie irgendetwas tun mussten. Herumsitzen und die Gedanken kreisen zu lassen, war keine Option. „Ich musste unter anderen Menschen sein und etwas tun,“ sagt Valentina Porchun. Die Hilfsbereitschaft sei auch jetzt noch groß, doch merke man, dass längst nicht mehr so viele Güter aus dem Ausland kämen. Die Menschen seien müde und am Ende ihrer Nerven. Und die Gerüchte, dass Russland noch einmal von Norden her in die Ukraine einmarschieren könnte, halten sich hartnäckig. Das Trauma der Menschen, die vor einem Jahr so plötzlich aus ihrer heilen Vorstadtwelt gerissen wurden, sitzt tief. „An der Oberfläche sieht es wieder normal aus,“ sagt Porchun. „Aber darunter ist noch immer der Krieg.“