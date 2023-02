In einem Jahr Krieg mussten sich die Ukrainer an den Ausnahmezustand gewöhnen. Viele, die fernab der Front ihr Leben fortsetzen, fühlen sich schuldig. Und jeder weiß, dass der Kampf noch lange dauern kann.

Abends, wenn die kleine Olenka im Bett ist, streift Nastja Samojlenko ihre Uniform über und zieht die schusssichere Weste mit den drei Ersatzmagazinen vor der Brust fest. Sie geht die Rolltreppen hi­nunter durch das fahle Licht der Unterführungen und dreht ihre Runden um den mächtigen Bau des Kiewer Hauptbahnhofs, vorbei an den Menschen, die aus den tiefen U-Bahnhöfen quellen und eilig nach Hause wollen oder noch in die Stadt, vorbei am Leben, das Kiews Straßen längst wieder füllt.

Alexander Haneke

Nastjas Leben steht still, seit Jurij nicht mehr da ist. Aber sie muss weitermachen, schon für die kleine Olenka, fünf Jahre alt, die jetzt in dem kleinen Zimmer mit den vielen Kuscheltieren bei ihrer Großmutter schläft. Und so dreht sie weiter ihre Runden, immer zwei Nächte am Stück, dann ist Pause.

Mit Jurij hatte sie ihre Leidenschaft fürs Militär geteilt. 2014, nach der Re­volution der Würde auf dem Maidan, hatten sie sich in einer der vielen neuen Milizen kennengelernt. Sie wurden in die Polizei eingegliedert, in eine Truppe, die hinter der Front im Donbass ar­beiten sollte. Jurij war bei der Antifa, der extremen Linken. Das ist in der Ukraine kein Widerspruch zum Soldatentum. Im Gegenteil, wer die Freiheit verteidigen will, zu denken wie er will, muss hier bereit sein, gegen die russische Unterwerfung zu kämpfen.

Im September kam Jurij ums Leben

Nastja hatte keine Ahnung von Politik. Sie kam aus einem kleinen Dorf in der Westukraine, wo die Menschen noch in die Kirchen gehen. Aber sie fühlte sich von Jurij angezogen, dem Großgewachsenen mit den hellen Augen, der immer eine selbstsichere Ruhe ausstrahlte. Er sei ein Anführer gewesen, sagt sie. „Und wenn er etwas anfing, hat er es zu Ende gebracht.“

2017 kam Olenka zur Welt, seit dem blieben sie in Kiew, er in der Militär­verwaltung, sie als Polizistin. Bis der 24. Februar vergangenen Jahres kam und sie am frühen Morgen die ersten Explosionen hörten, noch bevor die Sirenen heulten. Sie hatten es kommen sehen, wie viele in der Ukraine, die sich schon lange keine Illusionen mehr über Putins wahre Pläne machten. „Und mir war klar, dass Jurij kämpfen musste“, sagt Nastja.„Er konnte nicht anders, seine Freunde waren da und gaben ihr Leben.“

Nach dem Kampf um Kiew hatte er eine Weile Pause. Aber Ende Au­gust wurde Jurij mit der 67. Brigade ins Charkiwer Gebiet verlegt. Am 9. September kam der Anruf von einem seiner Kameraden. Jurij Samojlenko hatte einen Schuss in den Unterbauch abbekommen, als ein russischer Panzer in wildem Tempo durch die ukrainischen Linien raste und mit dem Maschinengewehr um sich feuerte, bis er gegen einen Baum krachte. In der Nacht versuchte man noch, die Blutung zu stoppen. Doch um 1.40 Uhr hörte sein Herz auf zu schlagen.

An der Front im Osten gibt es hohe Verluste

Ein Jahr nach Beginn des russischen Überfalls ist die Ukraine voll von diesen Geschichten. Ganz vorn auf dem Friedhof in Obuchiw, dem Kiewer Vorort etwas den Dnipro herab, wo Nastja wohnt, sind um Jurij herum gut ein Dutzend frischer Gräber aufgeschüttet. Die erste Reihe für die Helden. Die Fotos auf den Holzkreuzen zeigen junge Männer mit Gesichtern voller Zuversicht, manche sind kaum zu sehen unter den schulterhohen Blumengedecken