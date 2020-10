„Man wird euch erkennen“ : Wie ein IT-Spezialist die Proteste in Belarus unterstützt

Zwei maskierte Männer in schwarzen Uniformen stehen mit Schlagstöcken in der Hand über einem am Boden liegenden Mann, eine junge Frau redet auf sie ein. „Da ist eine Granate, Jungs, eine Granate!“, ruft sie plötzlich. Einer der Uniformierten hält drohend eine Hand am Zünder einer Handgranate. Mit dieser Szene einer Festnahme in Minsk, die den Aufnahmen unzähliger anderer Festnahmen während der Proteste in Belarus in den vergangenen Wochen ähnelt, beginnt ein kurzes Video, das auf Youtube seit seiner Veröffentlichung am 24. September mehr als eine Million Mal abgerufen worden ist.

Dann stoppt das Bild, der Kopf des Maskierten wird herangezoomt, daneben öffnet sich ein Eingabefeld mit leeren Rubriken: Name, Geburtsdatum, Dienstgrad, Adresse, bekannte Gesetzesverstöße, Informationen über die Familie, Fotografien.