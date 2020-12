EILMELDUNG : Trump lehnt Unterzeichnung von neuem Corona-Hilfsprogramm ab

Aktualisiert am

Amerikas Präsident hat den Kongress zu Änderungen an dem geplanten Konjunkturpaket aufgerufen. Bürger sollten seiner Meinung deutlich höhere Direktzahlungen erhalten als bisher vorgesehen.

Der scheidende amerikanische Präsident Donald Trump hat die Abzeichnung des vom Kongress verabschiedeten Hilfspakets gegen die Corona-Krise abgelehnt. Er bezeichnete die Gesetzesvorlage am Dienstag als eine Schande und verlangte Änderungen an dem 900 Milliarden Dollar schweren Konjunkturprogramm, auf das sich Demokraten und Republikaner geeinigt hatten.

In einer über Twitter verbreiteten Videoansprache bezeichnete Trump die Summe von 600 Dollar, die an alle Bürger unterhalb einer jährlichen Einkommensgrenze ausgezahlt werden soll, als „lächerlich“. Er forderte, stattdessen mindestens 2000 Dollar an Direktzahlungen zu leisten.

Trump beklagte, dass das Konjunkturpaket auch Hilfszahlungen an Staaten wie Kambodscha und Ägypten beinhalte. „Der Kongress hat viel Geld für andere Länder aufgetrieben, während Amerikaner nur das absolute Minimum erhalten“, sagte Trump.

