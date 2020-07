Aktualisiert am

„Ehrenmord“ in Indonesien : Warum musste Rosmini sterben?

In Indonesien werden die Fundamentalisten immer mächtiger. Darunter leiden besonders die Frauen. Nun wird ein „Ehrenmord“ zum Testfall dafür, wie das Land mit der zunehmenden Gewalt im Namen des Islams umgeht.

Sitzt das Kopftuch richtig? Ein Scharia-Polizist in Aceh, der einzigen Provinz Indonesiens, in der das islamische Recht gilt. Bild: AP

Auf einem Facebook-Foto ist die 16 Jahre alte Indonesierin Rosmini in ihrer Pfadfinderuniform zu sehen. Ein Kopftuch umrahmt ihre jungen Gesichtszüge, ein Leberfleck prangt auf ihrer Nase unter den großen, dunklen Augen. Das Foto zeigt die Rosmini binti Darwis, die man gern in Erinnerung behalten würde. Daneben finden sich im Internet aber auch Bilder, die das Mädchen bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt zeigen.

Was zwischen diesen Fotos liegt, ist eine Geschichte, die in Indonesien Schockwellen ausgelöst hat. Die Mutter, der Vater und weitere Familienmitglieder schauten zu, während zwei Brüder im Haus der Familie im Süden der Insel Sulawesi mit einem Stock und einer Machete auf das Mädchen einschlugen. Rosmini habe sich nicht einmal zur Wehr gesetzt, berichteten später die Behörden. „Sie fügte sich in ihr Schicksal“, sagte der örtliche Polizeichef Wawan Sumantri.