Brasilien : Pläne für den Putsch entdeckt

Aktualisiert am

Im Haus des früheren brasilianischen Justizministers ist der Entwurf für eine Verordnung sichergestellt worden, mit der das Wahlergebnis hätte „korrigiert“ werden sollen. Das könnte auch Bolsonaro in Bedrängnis bringen.

Aufruhr: Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro waren am vergangenen Sonntag auch aufs Dach des Kongresses geklettert. Bild: AP

Die brasilianische Bundespolizei hat am Donnerstag im Haus des ehemaligen Justizministers Anderson Torres einen Entwurf für eine Verordnung sichergestellt, in der es darum ging, in die oberste Wahlbehörde einzugreifen und das Ergebnis der Präsidentenwahl zu „korrigieren“. Torres hatte der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro angehört, der im vergangenen Oktober die Stichwahl gegen Luiz Inácio Lula da Silva knapp verlor.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Das Dekret, das nach Bolsonaros Niederlage ausgearbeitet wurde, sah die Ausrufung des „Verteidigungszustands“ im Obersten Wahlgericht (TSE) sowie die Einrichtung einer Kommission vor, um die „Rechtmäßigkeit des Wahlprozesses“ zu prüfen. Beim Verteidigungszustand handelt es sich um eine Form des Ausnahmezustands, der die Regierung mit Sonderbefugnissen ausstattet.