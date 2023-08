Ecuador : Stichwahl mit Helm und kugelsicherer Weste

Luisa González am 20. August in Quito Bild: dpa

In Ecuador wird es im Oktober zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt kommen. Dabei stehen sich die beiden bisherigen Abgeordneten Luisa González und Daniel Noboa gegenüber. Die 45 Jahre alte González, die im ersten Wahlgang am Sonntag rund 33 Prozent der Stimmen holte, ist die Kandidatin des früheren linken Präsidenten Rafael Correa, der nach einer Verurteilung wegen Korruption in Belgien lebt. González verspricht unter anderem die Wiederbelebung der Sozialprogramme Correas und eine Ankurbelung der Wirtschaft, wozu sie 2,5 Milliarden Dollar aus den internationalen Reserven freigeben will.

Ihr Gegner in der Stichwahl ist der 35 Jahre alte Daniel Noboa, Sohn des bekannten Bananenproduzenten und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Álvaro Noboa. In seinem Wahlkampf konzentrierte sich der Mitte-rechts-Politiker auf Themen wie die Schaffung von Arbeitsplätzen, Steueranreize für neue Unternehmen sowie Korruption und Sicherheit. Noboa, der am Sonntag 24 Prozent der Stimmen holte, dürfte in der Stichwahl stärker von den Stimmen der ausgeschiedenen Kandidaten profitieren als González.

Kandidaten verstärken Sicherheitsvorkehrungen

Die Wahl war von der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio Anfang des Monats überschattet. Villavicencio, der sich gegen Korruption und das organisierte Verbrechen einsetzte, wurde elf Tage vor der Wahl nach einem Wahlkampfanlass auf offener Straße erschossen. Die Hintergründe des Verbrechens werden noch untersucht.

Der anstelle von Villavicencio angetretene Freund und Journalistenkollege Christian Zurita kam in der Wahl mit 16 Prozent der Stimmen auf den dritten Platz. Zurita trug am Sonntag einen Helm sowie eine schusssichere Weste, als er seine Stimme abgab. Auch die anderen Kandidaten hatten ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Der starke Anstieg der Kriminalität, der auf den Vormarsch der Drogenbanden zurückge­führt wird, ist neben der Wirtschaft und der Arbeitslosigkeit eine der Hauptsorgen der Wähler.

Aus den gleichzeitigen Parlamentswahlen ging die Koalition von Ex-Präsident Correa mit fast 40 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervor. Die Wahlen wurden nötig, nachdem Präsident Guillermo Lasso im Mai inmitten eines gegen ihn laufenden Absetzungsverfahrens und auf Grundlage eines Verfassungsartikels das Parlament aufgelöst und Neuwahlen gefordert hatte. Die Amtszeit des Präsidenten und der Abgeordneten wird deshalb nicht vier Jahre, sondern lediglich bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode in rund anderthalb Jahren dauern.