Der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio am Mittwoch in Quito kurz vor dem Attentat Bild: AP

Bei den nach der Ermordung des ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio festgenommenen Verdächtigen sowie einer getöteten Person handelt es sich um Kolumbianer. Dies teilte die ecuadorianische Polizei einen Tag nach der Bluttat mit, die das südamerikanische Land keine zwei Wochen vor den Wahlen in einen Schock versetzt hat. Villavicencio, der sich gegen Korruption und das organisierte Verbrechen einsetzte, wurde am Mittwochabend beim Verlassen einer Wahlkampfveranstaltung im Norden der Hauptstadt Quito getötet. Neun weitere Personen wurden bei der Schießerei verletzt.

Die Regierung teilte mit, die Polizei habe nun die ersten mutmaßlichen „materiellen Urheber dieses abscheulichen Ereignisses“ festgenommen. Sie werde alle ihre Kapazitäten einsetzen, „um das Motiv dieses Verbrechens und seine intellektuellen Urheber aufzudecken“, sagte Innenminister Juan Zapata. Die Regierung von Präsident Guillermo Lasso hat zudem das amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten. Das FBI bestätigte laut Agenturberichten, dass es Hilfe leiste. Eine Delegation soll am Freitag in Ecuador eingetroffen sein.

Wahl soll trotzdem in zwei Wochen stattfinden

Die Beteiligung kolumbianischer Staatsangehöriger erinnert an die Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse im Jahr 2021, der in seinem Haus von einem Mordkommando getötet wurde, dem etliche Kolumbianer angehörten. Die im Zusammenhang mit der Ermordung von Villavicencio verhafteten Kolumbianer gehörten einer kriminellen Organisation an, teilten die Ermittlungsbehörden mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Gewalt in Ecuador hat durch den Vormarsch des Drogenhandels stark zugenommen, insbesondere in der Hafenstadt Guayaquil, wo auch mexikanische Drogenkartelle und die albanische Mafia aktiv sind.

In einem Video, das in den digitalen Netzwerken zirkulierte und dessen Echtheit und Herkunft nicht bestätigt sind, übernimmt die ecuadorianische Verbrecherorganisation Los Lobos, die Tausende Mitglieder haben soll, die Verantwortung für Villavicencios Ermordung. Im Video ist eine Gruppe maskierter Männer mit automatischen Schusswaffen zu sehen, die behauptet, der ermordete Kandidat habe Geld bekommen und sich nicht an die Abmachungen gehalten. Villavicencios Partei verurteilte das Video und machte jene, die es verbreiten, für den Tod ihres Kandidaten mitverantwortlich. Am Donnerstag tauchte ein weiteres Video auf, in dem Bewaffnete behaupten, die echten Los Lobos zu sein. Das erste Video bezeichneten sie als Fake.

Ecuadors Präsident Lasso bezeichnete das Verbrechen als einen Versuch, die Wahlen am 20. August zu sabotieren. Die Wahl soll jedoch wie geplant stattfinden. Die Streitkräfte seien im ganzen Land im Einsatz, sagte der ecuadorianische Verteidigungsminister Luis Lara. Die Sicherheit der Wahl sei garantiert, sagte er. Die Wahl sei die beste Antwort auf die Mafia und ihre Verbündeten.

Die Wahlbehörden erlaubten Villavicencios Partei, einen Ersatzkandidaten aufzustellen, wenngleich die Wahlzettel bereits gedruckt sind. Die Partei sagte, sie brauche Zeit für eine Entscheidung und wies Vorwürfe zurück, den Tod ihres Kandidaten politisch zu missbrauchen. Der einzige Trost bestehe darin, tapfer zu wählen und dafür zu sorgen, dass an der Wahlurne Gerechtigkeit herrsche, hieß es. Villavicencio lag in den Umfragen mit 7,5 Prozent auf dem fünften Platz. Führend in den Umfragen ist mit 29,3 Prozent Luisa González von der Partei des früheren Präsidenten Rafael Correa.