Putsch in Niger : ECOWAS will in Niger „alle diplomatischen Wege“ nutzen

Mohamed Bazoum befindet sich weiterhin in Gefangenschaft. Unterdessen berät die ECOWAS noch einmal über Reaktionen auf den Putsch in Niger.

Demonstranten vor der Nigrischen Botschaft in Paris am 5. August Bild: AP

Mit einem versöhnlichen Ton hat der nigerianische Präsident Bola Tinubu am Donnerstag den außerordentlichen Gipfel der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS in Abuja eröffnet. Die Staats- und Regierungschefs würden alle „diplomatischen Wege“ nutzen, um die verfassungsmäßige Regierungsführung in Niger nach dem Putsch vor zwei Wochen wiederherzustellen. Dazu würden „ernsthafte Gespräche mit allen beteiligten Parteien“ geführt, sagte Tinubu, der den derzeitigen ECOWAS-Vorsitz inne hat. Nach den Gesprächen betonte er, keine Option sei „vom Tisch genommen“ worden, das betreffe auch die Anwendung von Gewalt als letztes Mittel.

Auf dem ersten Sondergipfel zur Niger-Krise hatte ECOWAS den Putschisten noch ein Ultimatum von einer Woche gesetzt, um den festgenommenen nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum freizulassen und seine Regierung wieder einzusetzen. Andernfalls wäre auch eine militärische Intervention möglich, hieß es. Berichten zufolge hatte ECOWAS in der vergangenen Woche Pläne dafür erarbeitet.

Keine Einigkeit in der Region

In der Region ist eine solche Intervention jedoch umstritten. Mali, Burkina Faso und Guinea, die ebenfalls von Militärregierungen geführt werden, haben sich auf die Seite der Putschisten gestellt. Mali und Burkina Faso teilten mit, sie würden einen Angriff auf Niger als Kriegserklärung an ihre eigenen Länder begreifen. Aber auch in Nigeria und anderen Staaten, die den Putsch verurteilen, besteht große Ablehnung, militärisch vorzugehen.

Die Putschisten unter der Führung von General Abdourahamane Tchiani weichen derweil nicht zurück. Am Donnerstag gaben sie im Fernsehen die 21 Mitglieder einer neuen Regierung bekannt. Beobachtern zufolge versuchen sie zudem, die von ECOWAS verhängten Wirtschaftssanktionen und die Drohung mit einem Militärschlag zu nutzen, um weitere Anhänger zu gewinnen. Zugleich regt sich Protest von Gegnern der Junta in Niger. Ein ehemaliger Rebellenführer, der später der Bazoum-Regierung angehörte, verkündete in dieser Woche die Gründung eines Widerstandsrats. Dieser werde „alle notwendigen Mittel“ einsetzen, um die Machtübernahme zu stoppen.

Die internationalen Vermittlungsbemühungen blocken die neuen Machthaber immer noch weitgehend ab. Am Dienstag wurde eine Mission von ECOWAS, der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen abgebrochen, nachdem die nigrischen Machthaber spät nachts erklärt hatten, sie seien nicht in der Lage, die Delegation zu empfangen. Nach Berichten in Nigeria hatte die Junta am Mittwoch immerhin zwei Gesandte des nigerianischen Präsidenten getroffen.

Auch Deutschland sucht nach Wegen, wie es eine friedliche Lösung der Krise unterstützen kann. In der kommenden Woche werde die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in die Sahel-Region reisen, wurde in Berlin mitgeteilt. In ihrer neuen Rolle als Vorsitzende des Geberzusammenschlusses Sahel-Allianz werde sie zu Gesprächen in Niger und Mauretanien erwartet.

Gefangen bei trockenem Reis und Nudeln

Der gestürzte nigrische Präsident befindet sich weiterhin in Gefangenschaft der Putschisten und das offenbar unter schlimmen Bedingungen. Wie verschiedene Medien in dieser Woche berichteten, versorgen ihn die neuen Machthaber nur mit dem Nötigsten. Er lebe von trockenem Reis und Nudeln, sei isoliert, erfuhr der amerikanische Fernsehsender CNN. In mehreren Nachrichten an einen Freund habe der Präsident geschrieben, er dürfe seit Freitag keinen Kontakt zu anderen Menschen mehr haben, nur einer bringe ihm Essen und Medikamente.

Aus ebenfalls gut informierten Kreisen hörte die Nachrichtenagentur Bloomberg, Bazoum werde Essen, Wasser und Strom vorenthalten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, sprach in einer Stellungnahme von „erbärmlichen Lebensbedingungen“, denen der Präsident, seine Frau und sein Sohn Berichten zufolge ausgesetzt seien. Er forderte abermals die sofortige Freilassung. Außerdem müsse Bazoum als Staatsoberhaupt wieder eingesetzt werden.

Das erwartet in Niger aber kaum noch jemand. Seit den Putschen in Mali und Burkina Faso haben sich die dortigen Militärregierungen fest etabliert. In Mali hat die Junta unlängst in einem Referendum über eine neue Verfassung abstimmen lassen, die den Weg zu den versprochenen Wahlen ebnen soll.

Einer der wenigen Staatslenker, die nach einem erfolgreichen Putsch wieder die Regierung übernahmen, ist Ahmad Tejan Kabbah 1998 in Sierra Leone gewesen. Zehn Monate nach dem Staatsstreich kehrte er aus dem Exil in Guinea zurück und erörterte mit dem Militärführer weitere Schritte zur Herstellung eines dauerhaften Friedens in Sierra Leone. Damals hatten nigerianische Einheiten einer ECOWAS-Friedenstruppe die Junta nach schweren Kämpfen aus der Hauptstadt Freetown vertrieben.