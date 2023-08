Aktualisiert am

Nach Putsch in Niger

Nach Putsch in Niger :

Nach Putsch in Niger : ECOWAS sucht das Gespräch mit den neuen Machthabern

Unterstützer der Putschisten in Niger protestieren am 11. August 2023 in Niamey gegen Frankreich und die ECOWAS. Bild: AFP

Wenige Tage nach einem Krisengipfel zum Putsch in Niger unternimmt die Westafrika­nische Wirtschaftsgemeinschaft ­ECOWAS weitere Gesprächsversuche mit den neuen Machthabern. Am Wochenende habe die Gemeinschaft die Entsendung eines „parlamentarischen Komitees“ in die Hauptstadt Niamey angekündigt, teilte die Nachrichtenagentur Reuters mit.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Derweil trafen französischen Medienberichten zufolge religiöse Würdenträger aus Nigeria den von den Putschisten jüngst ernannten Ministerpräsidenten Ali Mahamane Lamine Zeine.

Die Geistlichen seien in der Hauptstadt Niamey, um zu erklären, dass Nigeria nicht gegen Niger kämpfe, und die nach dem Gipfel bekannt gegebenen Entscheidungen nicht von Nigeria, sondern von ECOWAS als regionalem Block getroffen wurden, sagte eine der Delegation nahestehende Quelle der Nachrichtenagentur AFP. Abgesehen von dem Regierungschef haben die Putschisten mittlerweile ein Kabinett aus 21 Ministern ernannt, überwiegend handelt es sich dabei um Zivilisten.

Proteste in Nigeria gegen Militärschlag

In der Abschlusserklärung des Gipfels wurde die Aufstellung einer ECOWAS-Bereitschaftstruppe angekündigt, mit dem Ziel, die verfassungsmäßige Ordnung in Niger wiederherzustellen. Diese Entscheidung folgte nach mehreren erfolglosen Versuchen, mit den Putschisten zu verhandeln. Der ivorische Präsident Alassane Ouattara teilte unmittelbar danach mit, zwischen 850 und 1100 Soldaten für diese Truppe zu entsenden. Auch Nigeria und Benin würden daran teilnehmen.

Nigerias Präsident Bola Tinubu, der derzeit den ECOWAS-Vorsitz innehat, betonte indes, dass diplomatische Bemühungen den Vorrang vor einer militärischen Intervention haben müss­ten. Ein Militärschlag sei ein „letztes Mittel“. Er steht im eigenen Land von mehreren Seiten unter Druck, eine friedliche Lösung zu suchen. Am Wochenende berichteten nigerianische Medien über Demonstrationen von Gegnern eines Militärschlags in der nördlichen Stadt Kano.

Mittlerweile hat ein Arzt den festgenommenen nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum besucht und die Präsidentenfamilie mit Medikamenten und Lebensmitteln versorgt. In Anbetracht der Situation gehe es Bazoum gut, zitierte AFP ein Mitglied seiner Entourage. Der franzö­sische Auslandsradiosender RFI berichtete nach einem Gespräch mit dem Arzt, der 63 Jahre alte Präsident sei „guter Dinge“, obwohl er unter „schwierigen Bedingungen“ festgehalten werde, der Strom sei immer noch abgeschaltet.

Sorge um die Präsidentenfamilie

Insbesondere der Gesundheitszustand des Sohnes hatte in der vergangenen Woche international Sorge ausgelöst. Wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mitteilte, hatte Bazoum Alarm geschlagen, sein Sohn sei herzkrank und benötige dringend medizinische Versorgung. Zuvor hatten die Or­ganisation und verschiedene Medien berichtet, die Familie werde un­ter „unmenschlichen Bedingungen“ fest­gehalten, müsse von „trockenem Reis und Nudeln“ leben.

Der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sagte am Freitag, die Bedingungen würden sich „rapide verschlechtern“ und könnten auf eine Verletzung der internationalen Menschen­rechte hinauslaufen. Am selben Tag sprach der amerikanische Außen­minister, Antony Blinken, mit dem früheren nigrischen Präsidenten Mohamed Issoufou über die illegale Festnahme. Auch mehrere Minister der gestürzten Regierung wurden von den Putschisten festgenommen.

Mehr zum Thema 1/

In Niger befinden sich amerikanische, französische, italienische und deutsche Truppen. Mehrere Länder, unter anderem Deutschland, haben ihre Staatsbürger nach dem Putsch ausgeflogen. Westliche Regierungen befürchten, die neuen Machthaber in Niger könnten sich wie die Militärregierung in Mali Russland zuwenden und Söldner der Gruppe „Wagner“ im Kampf gegen islamistische Terroristen ins Land holen.

Im vergangenen Jahr verließen die französischen Truppen Mali, die UN-Friedensmission MINUSMA wird Ende des Jahres beendet, nachdem die malische Junta den sofortigen Abzug gefordert hatte. Niger ist bisher ein wichtiger Partner westlicher Regierungen im Sahel gewesen und spielt wirtschaftlich vor allem als Uran-Lieferant eine Rolle.