Duterte vor der UN : „Das Blut sickert durch“

Unter den Führungspersönlichkeiten dieser Welt ist Rodrigo Duterte wahrscheinlich derjenige mit dem losesten Mundwerk. In der Vergangenheit hatte der philippinische Präsident nicht davor zurückgeschreckt, Politiker wie Barack Obama oder auch den Papst als „Hurensöhne“ zu bezeichnen. Den Vereinten Nationen, die in diesem Jahr so alt sind wie der 75 Jahre alte Präsident selbst, hatte er einst gedroht, er werde sie „niederbrennen“. In der Vergangenheit hatte er auch stets seinen Außenminister zur UN-Generaldebatte in New York vorgeschickt. Das war auch ein Zeichen dafür, was der streitbare Staatschef von der Institution hält. Vor diesem Hintergrund könnte seine erste Rede vor dem Gremium – und nach immerhin vier Jahren Amtszeit – fast als zahm gelten. Doch während er sich mit der Gossensprache zurückhielt, war Duterte zumindest inhaltlich nicht zimperlich.

So verteidigte Duterte in der vorher aufgezeichneten, etwa 20 Minuten dauernden Rede seine Politik gegen die Kritik von Menschenrechtlern. Den verschiedenen „Interessengruppen“ warf er am Dienstag vor, sie würden die Menschenrechte „als Waffe einsetzen“. Noch bemerkenswerter erscheint aber, dass Duterte vor der Generalversammlung, die in diesem Jahr wegen der Pandemie virtuell stattfand, seine strategische Zurückhaltung China gegenüber in einem wichtigen Punkt fallen ließ.

In seiner Rede kam er auf die Entscheidung des Schiedsgerichts in Den Haag zu sprechen, das im Jahr 2016 Chinas umfassende Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer weitgehend zurückgewiesen hatte. „Das Urteil ist nun Teil des internationalen Rechts, jenseits von Kompromissen und dem Zugriff wechselnder Regierungen, die es verwässern, herabsetzen oder preisgeben“, sagte Duterte. Und fügte hinzu: „Wir weisen entschieden alle Versuche zurück, es zu untergraben.“

Diese deutlichen Worte stachen auch deshalb heraus, weil Duterte das Urteil, obwohl es ein immenser Erfolg für die Philippinen war, nach seinem Amtsantritt schnell zu den Akten gelegt hatte. Unter einer „unabhängigen“ Außenpolitik hatte er jahrelang eine Annäherung an Peking verfolgt. Erst in jüngster Zeit rückte der Präsident von diesem Kurs etwas ab. Die Versprechen chinesischer Großinvestitionen haben sich nicht so erfüllt wie erhofft. Außerdem hat der Annäherungskurs keine sichtbaren Verhaltensänderungen bei China bewirkt, das seine Interessen in dem Seegebiet weiter rücksichtslos verfolgt. Wie mehrere andere südostasiatische Länder streiten sich die Philippinen mit China seit Jahren darüber, wer die Hoheit über einige Riffe, Atolle und Felsen in dem Seegebiet besitzt und wie dessen natürliche Ressourcen genutzt werden dürfen.

Die in Militär- und Außenpolitikkreisen schon länger vorhandene Unzufriedenheit mit Dutertes Chinakurs scheint ebenfalls zu dem Umdenken beizutragen. In diesem Sinn war die Erwähnung der Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2016 vor den Vereinten Nationen folgerichtig, aber auch bedeutsam. Die Philippinen begrüßten es, dass immer mehr Ländern ihre Unterstützung des Urteils kundgetan hätten, sagte Duterte. Damit bezog er sich wohl auch darauf, dass in der vergangenen Woche Deutschland, Frankreich und Großbritannien in einer gemeinsamen Verbalnote an die Vereinten Nationen ihre Unterstützung für das Urteil noch einmal bekräftigt hatten. Dabei hatten sie auch Chinas Begründung seiner Hoheitsansprüche mit „historischen“ Rechten noch einmal klar zurückgewiesen.

Von einer Annäherung zwischen Duterte und den Europäern kann gleichwohl keine Rede sein. Dies wird durch die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen verhindert. So sind einem Bericht von Human Rights Watch zufolge seit Beginn der Coronavirus-Pandemie die „außergerichtlichen“ Tötungen, die vor allem im Zusammenhang mit dem Drogenkrieg auftreten, noch einmal um fünfzig Prozent angestiegen. Außerdem werfen Menschenrechtler Duterte vor, er gehe verschärft gegen kritische Medien vor. Die UN-Menschenrechtskommission hatte Duterte erst im Juni vorgeworfen, seine rhetorischen Forderungen, Drogenkriminelle zu töten, hätten reale Gewalt nach sich gezogen. Das Europäische Parlament hatte in der vergangenen Woche eine Resolution verabschiedet, in der es die schweren Menschenrechtsverletzungen verurteilte und mit dem Entzug von Handelsprivilegien drohte.

Notstand um ein Jahr verlängert

Es wird befürchtet, dass Duterte die Pandemie nutzt, um seine Macht weiter auszubauen. So hat er Anfang der Woche den wegen Corona verhängten Notstand um ein Jahr verlängert. Vor den Augen der Welt wies Duterte solche Bedenken nun aber zurück. Seine Regierung arbeite hart daran, die Philippinen von den Geißeln illegaler Drogen, Kriminalität und Terrorismus zu befreien. Den Menschenrechtlern warf er vor, ihre Kritik sei nicht nur wohlgemeint. „Sie versuchen, die funktionierenden Institutionen und Mechanismen eines demokratischen Landes und einer mit Mehrheit gewählten Regierung, die in ihren zwei letzten Jahren noch immer die gleiche Zustimmung und Unterstützung genießt, zu diskreditieren“, sagte Duterte. Seinen Gegnern unterstellte er, sie handelten aus Böswilligkeit und betrieben Anti-Regierungs-Propaganda. „Sie verstecken ihre Verbrechen unter der Decke der Menschenrechte, sagte Duterte. „Aber das Blut sickert durch.“