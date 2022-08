Nach Razzia in Mar-a-Lago : Geheimes Material in Großteil der Kisten bei Trump

Es dauerte keine Stunde, da schrieb Donald Trump in seinem Onlinenetzwerk „Truth Social“ am Freitag abermals von einer „Hexenjagd“ gegen ihn, in Großbuchstaben und mit drei Ausrufezeichen. Kurz zuvor hatte das Justizministerium in Washington ein Dokument veröffentlicht, auf dessen Grundlage die Razzia in Trumps Anwesen Mar-a-Lago vor knapp drei Wochen genehmigt wurde. Die eidesstattliche Erklärung des FBI ist zu großen Teilen geschwärzt, um Zeugen und die Ermittlungen nicht zu gefährden. Aus dem Dokument geht hervor, es gebe „Grund zu der Annahme“, Trump habe klassifizierte Dokumente unsachgemäß und „nicht autorisiert“ aufbewahrt und dass sich bei einer Durchsuchung wahrscheinlich „Beweise für Behinderung“ bei der Rückbeschaffung der Dokumente fänden. In vierzehn der fünfzehn im Januar vor der Durchsuchung von Trump übergebenen Boxen seien klassifizierte Dokumente gewesen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Von 184 Dokumenten insgesamt seien 25 als „Top Secret“, 92 als „geheim“ und 67 als „vertraulich“ eingestuft gewesen. Weiter heißt es dort: „Einige Dokumente enthielten außerdem offenbar handschriftliche Notizen des Präsidenten.“ Derartige Dokumente dürfen in der Regel nur in Regierungsbehörden eingesehen und bearbeitet werden. Trump gibt an, er habe die Dokumente vor seinem Scheiden aus dem Weißen Haus deklassifizieren lassen – das ist zwar möglich, laut Juristen jedoch ein aufwändiges und langwieriges Verfahren.

Neue Details zum zeitlichen Ablauf

Das nun veröffentlichte Dokument bietet neue Erkenntnisse über den zeitlichen Ablauf der Ermittlungen. Von Mai vergangenen Jahres an stellte das Nationalarchiv, in dem die Dokumente gelagert werden sollten, Anfragen an Trump wegen fehlender Dokumente, die schließlich im Dezember beantwortet wurden: Man habe zwölf Kisten gefunden, die zum Abholen bereit stünden. Im Januar 2022 übergab Trump 15 Kisten mit Dokumenten an das Nationalarchiv, im Februar dann machte das Archiv das Justizministerium auf die Unterlagen mit „vielen geheimen Aufzeichnungen“ aufmerksam.

Es bestehe große Sorge darüber, hochgradig geheime Aufzeichnungen (…) mit anderen Aufzeichnungen vermischt“ und nicht richtig identifiziert wurden. Im Mai stellte das FBI in einer vorläufigen Untersuchung fest, wie viele der Dokumente klassifiziert sind – besagte 184. Für den in dem Dokument eingangs erwähnten Verdacht auf Behinderung bei der Rückerlangung der Dokumente gibt es keine nicht geschwärzten Textpassagen.

Am 8. Juni – zwei Monate vor der Razzia – schrieben die Bundesermittler an Trump: Er sei mit seinen Räumlichkeiten „nicht dazu autorisiert“, klassifizierte Informationen aufzubewahren. In dem veröffentlichten Dokument wird aus dem Brief zitiert: „Dementsprechend fordern wir, dass der Raum in Mar-a-Lago, in dem die Dokumente aufbewahrt werden, gesichert wird, und dass alle Kisten, die aus dem Weißen Haus nach Mar-a-Lago gebracht wurden (zusammen mit allen anderen Gegenständen in diesem Raum), in diesem Raum in ihrem derzeitigen Zustand bis auf weiteres aufbewahrt werden.“ Die besagten Papiere wurden demnach an verschiedenen Orten auf Trumps Anwesen aufbewahrt.

„Totaler PR-Trick des FBI“

Trump kritisierte das „heftig bearbeitete“ Dokument und schrieb von einem „totalen PR-Trick des FBI“ und des Justizministeriums. Er griff außerdem den zuständigen Richter Bruce Reinhart an, der den Durchsuchungsbefehl genehmigt hatte. Dieser empfinde ihm gegenüber „Hass“ und „Feindseligkeit“. Er habe niemals den „Einbruch“ in Mar-a-Lago genehmigen dürfen. „Wir haben ihnen viel gegeben“, schrieb Trump, abermals in Großbuchstaben. Er hebt immer wieder hervor, er habe mit den Ermittlern zusammengearbeitet. Ein Brief einer seiner Anwälte hatte jüngst jedoch nahegelegt, dass man gegenüber den Ermittlern im Juni falsche Angaben gemacht habe, als es hieß, alle aus dem Weißen Haus mitgenommenen klassifizierten Dokumente seien zurückgegeben worden.

Mehr zum Thema 1/

Das Justizministerium hatte wegen des außergewöhnlichen Schritts einer Durchsuchung bei einem früheren Präsidenten seit der Razzia unter großem Druck gestanden. Trump beschuldigt die Regierung Joe Bidens wiederholt, das FBI für politische Zwecke zu missbrauchen; Biden dagegen gibt an, von der Razzia erst aus den Medien erfahren zu haben. Justizminister Merrick Garland hatte unter Verweis auf das breite öffentliche Interesse vor kurzem bereits die Veröffentlichung des Dursuchungsbefehls und einer Liste der beschlagnahmten Gegenstände verfügt.

In dem Dokument wird außerdem hervorgehoben, dass der Schutz von Zeugen besonders wichtig sei. Würden die Identitäten bekannt, könnten die Zeugen von „Vergeltung, Einschüchterung oder Belästigung“ bedroht sein und sogar um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten müssen. Diese Bedenken seien in diesem Fall „nicht hypothetisch“. So seien FBI-Agenten, die öffentlich in Zusammenhang mit der Durchsuchung gebracht wurden, Gewaltandrohungen ausgesetzt.