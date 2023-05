Aktualisiert am

Wahlkampf in Polen : Duda will umstrittenes Gesetz unterzeichnen

Polens Präsident Duda will ein umstrittenes Gesetz unterzeichnen. Es richtet sich nach Ansicht von Kritikern gegen Oppositionsführer Donald Tusk.

Polen erwartet spannungsreiche Monate vor den Parlamentswahlen im Herbst: Präsident Andrzej Duda hat am Montag angekündigt, einen Gesetzentwurf zu unterzeichnen, der nach Ansicht vieler Kritiker vor allem die Übernahme eines Regierungsamts durch Oppositionsführer Donald Tusk verhindern soll.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Laut Gesetzestext soll eine „Staatliche Kommission zur Untersuchung russischer Einflüsse auf die innere Sicherheit der Republik Polen in den Jahren 2007 bis 2022“ geschaffen werden. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS will damit „für die Sicherheit Polens schädliche“ Amtshandlungen ermitteln, was unter anderem auf den Kauf von Energieträgern aus Russland zielt. Die Kommission soll bestimmte Personen für die Übernahme wichtiger Ämter für bis zu zehn Jahre sperren lassen können.

Die PiS wirft Tusk vor, als Regierungschef (2007 bis 2014) nicht laut genug gegen das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream protestiert und Gas, Öl und Kohle aus Russland importiert zu haben. Allerdings trifft Letzteres auch auf die seit 2015 amtierende PiS-Regierung zu, bis 2022 diese Verbindungen nach Kriegsbeginn gekappt wurden. Erst am Freitag hatte das Abgeordnetenhaus (Sejm) mit 234 gegen 219 Stimmen das Gesetz gebilligt. PiS-Abgeordnete riefen Tusk, der von der Besuchertribüne aus die Debatte verfolgte, die Worte „nach Berlin!“ zu. PiS-Politiker hatten immer wieder behauptet, Tusk, ein politischer Weggefährte Angela Merkels in der EVP, sei eine Art Einflussagent Deutschlands oder Russlands.

Das Verfassungsgericht soll prüfen

Nach der Debatte meldete sich Duda am Montag ungewöhnlich schnell mit seiner positiven Entscheidung zu Wort. Er sagte, Moskaus Einfluss habe letztlich zum Angriffskrieg gegen die Ukraine und zu Problemen mit der Energieversorgung in Europa geführt. „Das muss aufgeklärt werden.“ Allerdings macht der Präsident davon Gebrauch, das Gesetz nach der Unterzeichnung dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorzulegen.

Duda hätte den Entwurf auch kommentarlos unterschreiben, mit seinem Veto blockieren oder aber vor der Unterzeichnung dem Verfassungsgericht vorlegen können. Dass er nur die „nachfolgende“ Überprüfung wählte, bedeutet, dass das Gesetz zunächst in Kraft treten kann. Der PiS-Abgeordnete Bartłomiej Wróblewski sagte am Montag: „Die Kommission kann entstehen. Zugleich hat der Präsident signalisiert, dass es gewisse Bedenken verfassungsrechtlicher Art gibt und dass das Gericht sie klären muss.“ In früheren Fällen hatten Juristen die Regelung der „nachfolgenden“ Kontrolle eines neuen Gesetzes durch das Verfassungsgericht als widersinnig kritisiert.

Kritiker nennen das Gesetz „Lex Tusk“ und sprechen von „Hexenjagd“ und „bolschewistischen Methoden“. Es gehe um die Diskreditierung des Oppositionsführers und anderer Amtsträger. Der frühere Chef des Geheimdienstes SKW, General Janusz Nosek, warnte davor, dass die Kommission kurz vor den Wahlen verkünden könnte, Tusk dürfe nicht kandidieren. Schließlich kann das Organ Personen für die Übernahme von Ämtern sperren lassen. Die vage Definition „russischer Einflüsse“ zielt auf Entscheidungen, die der Sicherheit des Landes geschadet haben sollen, etwa der Abschluss von Verträgen und die Weitergabe relevanter Informationen.

Verteidigungs-Staatssekretär Wojciech Skurkiewicz sagte am Montag, auch manche Journalisten, die mit einem bestimmten „russischen Internetportal“ zusammengearbeitet hätten, sollten vor der Kommission erscheinen. Ein Berufungsverfahren gegen ihre Entscheidungen ist nicht vorgesehen, vermutlich ist der allgemeine Rechtsweg offen. Die Kommission soll sich aus neun Personen zusammensetzen, die vom Sejm ernannt werden, in dem die PiS die Mehrheit hat. Oppositionsvertreter haben angekündigt, die Arbeit der Kommission zu boykottieren.

Die Verfassungsrechtlerin Monika Haczkowska sagte am Montag, die Auswahl der Kommissionsmitglieder könne schon jetzt beginnen. „Die Kommission wird faktisch entstehen.“ Die Schaffung dieses Organs mit umfassenden Kompetenzen sei ein „Eingriff in die Gewaltenteilung“. Schon der Plan, Handlungen seit dem Jahr 2007 rückwirkend zu bewerten, sei widerrechtlich. „Jemand konnte sich damals nicht bewusst sein, dass er rechtswidrig handelt.“ Das neue Gesetz sei „nicht vereinbar mit den Werten sowohl des Europarats als auch der EU“.