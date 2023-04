Aktualisiert am

Selenskyjs Besuch in Warschau : Polen hat schon acht Kampfflugzeuge an die Ukraine geliefert

Schon vor der Ankündigung im März, vier MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern, hat Polen vier Flugzeuge geliefert. Weitere sechs werden laut Präsident Duda für die Übergabe vorbereitet.

Andrzej Duda (rechts) empfängt Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch im Präsidentenpalast in Warschau. Bild: dpa

Polen hat nach Angaben von Präsident Andrzej Duda inzwischen bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert. Vier der Maschinen habe man Kiew „im Verlauf der vergangenen Monate“ überlassen, sagte Duda am Mittwoch in Warschau nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Vier weitere MiG-29 seien dem von Russland angegriffenen Nachbarland „kürzlich“ geliefert worden. Darüber hinaus würden derzeit noch sechs MiG-29 für die Übergabe vorbereitet, sagte Duda.

Weitere MiG-29 blieben vorerst noch im Dienst der polnischen Streitkräfte, sagte Duda. Erst wenn sie sukzessive durch moderne Kampfjets ersetzt würden, die Polen bereits in Südkorea und den USA bestellt habe, könnten auch diese Maschinen der Ukraine überlassen werden. Außer Polen hat bereits die Slowakei vier MiG-29 an Kiew abgegeben.

Mitte März hatte Polens Staatschef angekündigt, dass vier MiG-29 an die Ukraine übergeben werden sollen. Weitere dieser Kampfjets würden derzeit gewartet und für einen späteren Transfer vorbereitet, hieß es. Sein Sicherheitsberater Jacek Siewiera hatte später klargestellt, dass es sich dabei nicht um Kampfjets aus früheren DDR-Beständen handelt. Im Jahr 2002 hatte Deutschland 23 Kampfjets vom Typ Mig-29 an Polen verkauft, die die Bundeswehr von der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR übernommen hatte.

Selenskyj dankte Duda und den Polen auf der gemeinsamen Pressekonferenz für die gewährte Hilfe „auf dem schwierigen Weg zu unserem Sieg“. Ukrainische Flüchtlinge könnten sich dank der Menschen in Polen in ihrem Nachbarland „wie zu Hause fühlen“ und seien nicht nur Gäste. Polen hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) rund 1,6 Millionen Flüchtlingen aus dem Nachbarland Schutzstatus gewährt.