Mutmaßlicher Racheakt : Elf Tote bei Angriff von Dschihadisten auf Flüchtlingscamp in Mali

Die Angreifer hätten das Lager in der Nähe der Regionalhauptstadt Gao auf Motorrädern attackiert, hieß es. Der Islamische Staat (IS) hatte im März eine Offensive in der Region gestartet.

Im westafrikanischen Mali haben Dschihadisten ein Flüchtlingslager angegriffen und elf Menschen getötet. Angreifer auf Motorrädern attackierten das Lager in der Nähe der Regionalhauptstadt Gao im Norden des Sahel-Staates, wie ein örtlicher Politiker und das malische Fernsehen am Mittwoch berichteten. Ein Vertreter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) bestätigte die Angaben.

Nach Darstellung eines Armee-Offiziers handelten die Angreifer aus Rache für Auseinandersetzungen, die sie Anfang des Jahres mit jungen Insassen des Camps gehabt hatten. In der Region Gao und der angrenzenden Region Menaka hatte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im März eine Offensive gestartet. Danach gab es heftige Gefechte zwischen bewaffneten Gruppen und auch Massakern an der Zivilbevölkerung. Zehntausende Menschen flohen vor der Gewalt.

Am Dienstag hatte Deutschland beschlossen, seinen Militäreinsatz in dem westafrikanischen Krisenland nach zehn Jahren auslaufen zu lassen. Frankreich hat seine Truppen bereits abgezogen, Großbritannien will dem folgen. Der Einsatz der europäischen Staaten hatte zum Ziel, den Vormarsch der Dschihadisten in Mali zu stoppen. Unter der in Bamako herrschenden Militärjunta wurden die Einsatzbedingungen für die Europäer jedoch immer schwieriger.