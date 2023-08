Mehr als 40 Staaten haben sich am Wochenende im saudischen Dschidda zu Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine getroffen. Ziel der Zusammenkunft war es, den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Positionen der Staaten abzustimmen, die bisher eine neutrale Position zu dem Krieg einnehmen.

Neben den USA und EU-Staaten waren wichtige Länder des „globalen Südens“ vertreten, etwa Indien, Brasilien, Südafrika oder Saudi-Arabien, die sich an Sanktionen gegen Moskau nicht beteiligen. Besondere Aufmerksamkeit fand die Konferenz dadurch, dass diesmal, anders als bei einem ersten Treffen im Juni in Kopenhagen, ein Vertreter Chinas angereist war. China gilt als Land, das den größten Einfluss auf Russland hat.

Die Konferenz endete am Samstag nach mehreren Stunden ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung. Sie war allerdings auch nicht geplant. Von westlicher Seite wurde das Treffen verhalten positiv bewertet. Es habe Einigkeit bei zentralen Punkten für eine Friedenslösung gegeben, etwa die „territoriale Integrität und Souveränität“ der Ukraine, wurden europäische Di­plomaten zitiert.

Auch Baerbock vorsichtig optimistisch

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen äußerte sich ebenfalls vorsichtig optimistisch. „Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukra­ine“, sagte sie. Das Signal von Dschidda sei, dass der russische Angriffskrieg „auch die Menschen in Afri­ka, Asien und Südamerika“ betreffe, etwa was die Energiesicherheit und die Versorgung mit Nahrungsmitteln angehe. Für eine Ende des Krieges habe der ukrainische Präsident Selenskyj „mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt“, sagte Baerbock der Zeitung „Bild am Sonntag“.

Selenskyjs Friedensplan sieht den Rückzug der russischen Truppen vom gesamten Gebiet der Ukraine vor. Der ukrainische Präsident lobte das Treffen in einer Ansprache am Samstagabend. Die Ukraine treibe ihren Zehn-Punkte-Friedensplan voran. Das Format gilt in der Ukraine als Etappe auf dem Weg zu einem globalen Friedensgipfel, den Selenskyj kürzlich ins Gespräch brachte und der möglicherweise noch in diesem Jahr stattfinden soll.

Russland war zu dem Treffen nicht eingeladen worden. Brasilien forderte in einer Stellungnahme, dass „echte Verhandlungen alle Parteien einschließen“ müssten. „Auch wenn die Ukraine das größte Opfer ist, müssen wir, wenn wir wirklich Frieden wollen, Moskau auf irgendeine Weise in diesen Prozess einbeziehen“, hieß es in einem Redetext des brasilianischen Delegationsleiters Celso Amorim, den die Agentur AFP zitiert. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, sagte, die Konferenz sei ein „Betrug“ und Selenskyjs Friedensformel für Russland „inakzeptabel“.

Riad pflegt gute Beziehungen zu Moskau

Das Treffen fand auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater statt. Die amerikanische Delegation wurde von Sicherheitsberater Jake Sullivan geleitet, für die Bundesregierung nahm Jens Plötner teil, der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Deutschland wurde zudem von der Politischen Direktorin im Auswärtigen Amt, Tjorven Bellmann, vertreten. Aus China war der Sondergesandte Li Hui angereist. China habe sich „aktiv“ beteiligt und sich „positiv“ zu einem weiteren Treffen in diesem Format geäußert, hieß es aus europäischen Diplomatenkreisen.

Das Treffen in Dschidda dient Saudi-Arabien und seinem De-facto-Machthaber, Kronprinz Muhammad Bin Salman, auch dazu, das internationale Ansehen des Landes aufzuwerten und sich als Vermittler in globalen Konflikten zu positionieren. Das Land pflegt gute Beziehungen zu allen Seiten. Es hatte schon beim Zustandekommen eines Gefangenenaustauschs zwischen der Ukraine und Russland vermittelt. Zwar hat Saudi-Arabien auch ein Interesse am Ende des Krieges, da die Versorgungsengpässe auch den Nahen und Mittleren Osten destabilisieren könnten. Zugleich pflegt Riad gute Beziehungen mit Moskau und arbeitet als wichtiger Erdölexporteur mit Russland in der OPEC eng zusammen. Beide Länder profitieren vom gestiegenen Ölpreis. Zudem hat Riad die politische Eiszeit mit Iran beendet, wobei die Vermittlung durch China eine zentrale Rolle spielte, was in Washington argwöhnisch betrachtet wurde. Allerdings ist eine Mittelmacht wie Saudi-Arabien für die USA und die westlichen Verbündeten wichtig, um Einfluss auf China zu nehmen – und damit auf den Staat, der den wirksamsten Druck auf Moskau ausüben kann.