Panzer für die Ukraine : Polen setzt Berlin unter Druck

Wenn Deutschland nicht dauerhaft in der Rolle des Bremsers bei der Hilfe für die Ukraine geraten will, sollte es sich rasch Polens Initiative zur Lieferung von Leopard 2 anschließen.

Wolodymyr Selenskyj und Andrzej Duda am 11. Januar in Lemberg Bild: AFP

Der Auftritt des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Lemberg ist eine starkes politisches Signal: Vor laufenden Kameras hat er in der westukrainischen Stadt verkündet, dass Polen entschieden habe, der Ukraine Leopard-Panzer zu übergeben. Neben ihm stand der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Man musste schon genau hinhören, um zu verstehen, dass Duda nur die Akzente anders gesetzt hat, in der Sache aber kaum weiter gegangen ist als Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vorige Woche. Morawiecki hatte gesagt, im Alleingang werde Polen keine Leopard an die Ukraine liefern. Auch Duda machte die Lieferung der Panzer davon abhängig, dass sie im Rahmen einer internationalen Koalition geschehe.

Polen baut so Druck auf die Bundesregierung auf, der Lieferung von Leopard 2 zuzustimmen. Wenn andere nur noch auf das Mittun Deutschlands warten, um der Ukraine das von ihr gewünschte Gerät zu übergeben, verliert das Mantra von Bundeskanzler Olaf Scholz an Kraft, es werde bei Waffenlieferungen keine deutschen Alleingänge geben.

Mehr zum Thema 1/

Nachdem die USA schon vor einiger Zeit deutlich gemacht haben, dass sie keine Einwände gegen die Panzerlieferung haben, ist Berlin in Gefahr, wieder als der große Bremser bei der Unterstützung für die Ukraine dazustehen. Will die Bundesregierung nicht dauerhaft in diese Rolle geraten, sollte sie rasch positiv auf den polnischen Vorstoß reagieren.