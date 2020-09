Drohungen gegen Venezuela : Der Bericht, der Maduro in Bedrängnis bringt

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro nannte es eine „Kriegsreise“, Beobachter in den Vereinigten Staaten sahen es als eine Wahlkampftour. Die Interessen hinter dem Kurztrip des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo nach Surinam, Guyana, Brasilien und Kolumbien in den vergangenen Tagen waren eindeutig. Im Hintergrund standen zwar auch Wirtschaftsinteressen, insbesondere das Erdöl vor der Küste Guyanas und Surinams. Vor allem sollte die Reise aber den Einfluss der Vereinigten Staaten in der Region demonstrieren – wohl auch mit Blick auf die „Latinos“, deren Stimmen gerade in Florida als entscheidend für die amerikanische Präsidentenwahl im November gelten. Das Maduro-Regime in Venezuela dient schon länger als eine perfekte Zielscheibe, wenn es darum geht, die lateinamerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten zu bedienen. Die mag es hart, wenn es um die Haltung gegenüber Kuba und Venezuela geht.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Auf allen Stationen rückte Pompeo Venezuela ins Zentrum. Besonders deutlich wurde er in Brasilien, wo er an der Seite seines gefügigen brasilianischen Amtskollegen Ernesto Araújo in der nordbrasilianischen Stadt Boa Vista ein Auffanglager für Venezolaner besuchte. Man dürfe nicht vergessen, dass Maduro nicht nur sein eigenes Land zerstört habe, sondern auch ein Drogenhändler sei, der jeden Tag illegale Drogen in die Vereinigten Staaten schicke, sagte Pompeo. Schon im März hatte Washington Maduro wegen Drogenhandels angeklagt und ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Nun sagte Pompeo, dass man Maduro „da rausholen“ werde, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Pompeo verglich Maduro mit früheren Machthabern in der DDR und im kommunistischen Rumänien. Maduro werde fallen, sagte er. „Niemand kann vorhersagen, wann dieser Tag sein wird, aber dieser Tag wird kommen.“

Washingtons Sanktionspolitik macht dem Regime zu schaffen

Maduro bezeichnete die Reise Pompeos als einen Fehlschlag. Pompeo befinde sich auf einer „Kriegsreise gegen Venezuela“, doch seien alle seine Versuche gescheitert, die Regierungen des Kontinents in einen Krieg gegen Venezuela zu verwickeln, sagte Maduro während einer Videokonferenz mit der Armee, die im Staatsfernsehen übertragen wurde. An einen amerikanischen Militärschlag gegen Venezuela dürfte allerdings nicht einmal Maduro glauben. Doch die Sanktionspolitik der Vereinigten Staaten gegen sein Regime und die Offensive der Amerikaner gegen den illegalen Handel mit Drogen und Gold aus und durch Venezuela machen Maduro zu schaffen.

Seit einigen Tagen sieht der Machthaber sich jedoch nicht nur neuerlichen Drohungen aus Washington ausgesetzt. Ein vernichtender Bericht des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen über die Menschenrechtssituation in Venezuela, in dem der Regierung von Maduro Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, bringt Caracas weiter in Bedrängnis.