Droht ein Dritter Weltkrieg? : Die große Angst vorm großen Krieg

Es ist jetzt viel vom Weltkrieg die Rede. Führende Politiker bis hinauf zum Präsidenten der Vereinigten Staaten erinnern an die Blutbäder des 20. Jahrhunderts, um die große Vorsicht zu erklären, mit der sie Russlands Überfall auf die Ukraine entgegentreten. Es soll nicht werden wie 1914. Damals war die Welt fahrlässig in den Ersten Weltkrieg getaumelt, die „Urkatastrophe“ der Moderne. Mobilmachung folgte auf Mobilmachung, blinde Begeisterung fegte alles fort, und am Ende waren Millionen tot.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Der Historiker Christopher Clark hat für die Politiker und Monarchen von damals das Wort von den „Schlafwandlern“ geprägt. Dieses Wort kommt jetzt wieder. Der amerikanische Admiral James Stavridis hat es unlängst warnend benutzt, ein gewesener Oberbefehlshaber der NATO. Und wenn Joe Biden über die Ukraine redet, spricht er von der Gefahr eines „dritten Weltkriegs“. Pensionierte deutsche Offiziere wie Brigadegeneral Erich Vad, bis zum Jahr 2013 immerhin ein Berater Angela Merkels, benutzen die Wendung ebenfalls und verbinden sie mit der Aufforderung, den Ukrainern nur ja keine schweren Waffen zu liefern.

Dabei heißt „Weltkrieg“ immer zugleich „Atomkrieg“. Der russische Präsident Wladimir Putin hat dafür gesorgt, dass diese Assoziation unvermeidlich ist. Schon vor Jahren hat er begonnen, diese Verbindung zu knüpfen. Im Juni 2020 unterzeichnete er ein Dekret, das russischen Generalen den Ersteinsatz von Atomwaffen auch in konventionellen Kriegen erlaubt. Dort heißt es, Moskau behalte sich vor, Atombomben nicht nur als Antwort auf einen Angriff mit Massenvernichtungswaffen zu benutzen, sondern auch „im Fall einer Aggression gegen die Russische Föderation mit konventionellen Waffen, wenn die Existenz des Staates in Gefahr ist“.

2021 legte er dann in einem pseudohistorischen Aufsatz nach und behauptete, die Russen und die Ukrainer seien keine getrennten Völker, sondern ein „geeintes Ganzes“. Jeder Versuch, die Ukraine von Russland zu lösen, sei „vergleichbar mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen uns“. Zuletzt, unmittelbar bevor er die Ukraine überfiel, ließ Putin dann eine fürchterliche Drohung folgen: Wer sich Russland in den Weg stelle, müsse wissen, dass so ein Schritt Folgen haben werde, „wie ihr sie in eurer ganzen Geschichte nicht erlebt habt“. Gleich danach stellte Putin sicher, dass seine Worte nur als nukleare Drohung verstanden werden konnten. Ende Februar ließ er die nuklearen „Abschreckungskräfte“ in Bereitschaft versetzen, und Mitte März benutzte er für einen konventionellen Angriff gegen ein Ziel in der Westukraine die Hyperschallrakete Kinschal, die auch für Atomschläge geeignet ist.

Schlafwandeln kann genauso schlimm sein wie feiges Nichtstun

Manche nehmen die Drohungen ernst. Biden zum Beispiel hat schon in den Monaten vor dem Krieg, als Putin vor aller Augen seine Truppen zum Angriff aufmarschieren ließ, keine Gelegenheit verstreichen lassen, zu versichern, dass Amerika auf gar keinen Fall gegen Russland Krieg führen werde. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat immer wieder gesagt, sein erstes Ziel in dieser Tragödie sei es, Deutschland aus dem Krieg herauszuhalten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Westen deshalb Appeasement vorgeworfen und hinzugefügt, so wie die verzagten Führer Frankreichs und Großbritanniens 1939 für den Zweiten Weltkrieg mitverantwortlich gewesen seien, weil sie Hitler nicht entgegentraten, so seien die westlichen Führer von heute mitverantwortlich für Russlands Aggression. Vor allem dieser Vorwurf – Appeasement wie 1939 – ist es dann gewesen, der Amerikaner und Deutsche motiviert hat, das Gegenmodell „1914“ hervorzuholen: Ebenso schlimm wie feiges Nichtstun, sagt die Analogie, sei eben das unbesonnene „Schlafwandeln“ in den Krieg – und zwar in den Atomkrieg.