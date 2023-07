Aktualisiert am

Donald Trump rechnet damit, sich im Fall des Sturms auf das Kapitol vor Gericht verantworten zu müssen. Es könnte die für Amerika bedeutsamste Anklage in einer Reihe von Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten sein.

Der frühere amerikanische Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung mit Wahlkampfhelfern in Iowa am 18. Juli Bild: AP

Noch ist nicht gewiss, ob Donald Trump wirklich zum dritten Mal in diesem Jahr angeklagt wird. Doch seit der ersten Anklage gegen Trump im März hat sich ein gewisses Muster eingespielt, nach dem das Ganze abläuft. Auch dieses Mal war es Trump selbst, der von der möglichen bevorstehenden Anklage im Fall der Ermittlungen zum Sturm auf das Kapitol berichtete.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Im üblich scharfen Ton sprach er in seinem „Truth Social“-Beitrag am Dienstag abermals von einer Hexenjagd und schrieb, der „geistesgestörte“ Sonderermittler Jack Smith habe ihm am Sonntag mitgeteilt, dass er Gegenstand von Ermittlungen sei und vor eine Grand Jury gerufen werde. Das bedeute „fast immer eine Festnahme und eine Anklage“. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass Trump der Aufforderung folgen wird.