Polen und die EU : Droht ein Polexit?

Während der Debatte vor Großbritanniens EU-Austritt ist in Polen als Entsprechung zu „Brexit“ der Begriff „Polexit“ aufgekommen. Jetzt erklimmt er als Schlagwort, auch als Hashtag im Nachrichtendienst Twitter, neue Gipfel der Beliebtheit. Das wäre grotesk: Sollte ausgerechnet jene freiheitsliebende Nation, die wie keine andere auf das Ende der kommunistischen Diktaturen im Ostblock hingearbeitet hatte, aus der neuen, auf Freiwilligkeit beruhenden Union wieder austreten? Schließlich hatten im Beitrittsreferendum 2003 gut 77 Prozent der Polen mit Ja gestimmt (bei 59 Prozent Beteiligung). Sollte Polen, das seit 2004 in der EU ist, dessen Wirtschaft seit der Wende von allen Beitrittsländern am stärksten gewachsen ist, der Gemeinschaft den Rücken kehren?

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Viele in Polen erinnern mahnend an den britischen Premierminister David Cameron, der geglaubt hatte, mit dem Brexit-Referendum die Exit-Geister beruhigen zu können, und sie damit erst recht wachrief. Man könne in einen „Polexit“ also auch wider Willen oder schlafwandlerisch hineinstolpern, sagen die Warner. Die nationalkonservative Regierung weist die Absicht, aus der EU ausscheiden zu wollen, weit von sich.