Auf der Kippe : Droht ein neuer Krieg zwischen Israel und dem Libanon?

Ein israelischer Soldat läuft am Freitag in Rosh Hanikra an der Grenze zwischen Israel und Libanon entlang. Bild: AFP

Es ist wieder von Krieg die Rede. Nicht von Einigung. Die Hoffnung, Israel und der Libanon könnten sich über den Verlauf einer Seegrenze verständigen, ist binnen kurzer Zeit in Sorge umgeschlagen. Die unter amerikanischer Vermittlung geführten indirekten Verhandlungen zwischen beiden Ländern – sie befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand – stehen auf der Kippe. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie scheitern. Noch zu Beginn der Woche hatte der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati verkündet, man befinde sich „auf dem richtigen Weg“. Da hatte man sich in Beirut auf letzte Änderungswünsche geeinigt, die an die amerikanischen Vermittler übermittelt wurden. Chefunterhändler Elias Bou Saab erklärte, es sei eine „Sache von Tagen, nicht Wochen“, sollten die libanesischen Vorschläge akzeptiert werden. Von „Details“ war die Rede.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Doch am Donnerstag kam die kalte Dusche aus Israel. Ein Regierungsmitarbeiter teilte mit, Ministerpräsident Jair Lapid „wurde über die Einzelheiten der wesentlichen Änderungen, die der Libanon an dem Abkommen vornehmen will, informiert und wies das Verhandlungsteam an, diese abzulehnen“. Zugleich verschärfte Verteidigungsminister Benny Gantz den Ton und sprach von einem möglichen militärischen Erstschlag. Er forderte die israelischen Streitkräfte auf, sich „auf ein Eskalationsszenario im Norden vorzubereiten, sowohl offensiv als auch defensiv“.

Die Drohung richtet sich in erster Linie an die von Iran geförderte Schiitenorganisation Hizbullah, die militärisch stärkste Kraft im Libanon, die dort einen Staat im Staat unterhält. Hass auf Israel und entsprechende Vernichtungsphantasien sind ihr ideologischer Markenkern. Immer wieder hatte Hizbullah-Führer Hassan Nasrallah im Seegrenzstreit gedroht. Der Konflikt ist nicht nur deshalb heikel, weil Israel und die Hizbullah seit Jahren eine Gratwanderung am Rande einer militärischen Konfrontation beschreiten. Diese könnte leicht zu einem Krieg eskalieren, der große Zerstörung im Libanon durch israelische Luftangriffe brächte. Israelischen Städten drohte massiver Raketenbeschuss durch die Hizbullah. In den umstrittenen Seegebieten liegen außerdem zwei Erdgasfelder unter dem Meeresboden.

Eine Einigung könnte die Lage in der Grenzregion beruhigen

In einem davon, dem Karisch-Feld, hat Israel mit Vorbereitungen für die Ausbeutung begonnen. Die Hizbullah hat wiederholt mit Angriffen gedroht, sollte diese starten, ohne dass es eine Einigung gibt. Und Israel droht für den Fall mit harter Vergeltung. Die israelische Regierung hat auch in der Frage der baldigen Ausbeutung den Ton wieder verschärft. Man werde, „sobald es möglich ist“, Gas aus dem Karisch-Feld fördern, kündigte ein Regierungsmitarbeiter an. „Wenn die Hizbullah oder irgendjemand anderes versucht, die Karisch-Anlage zu beschädigen oder uns zu bedrohen, werden die Verhandlungen über den Verlauf der Seegrenze sofort eingestellt.“

Solche Aussagen sind ein empfindlicher Dämpfer für die Hoffnung westlicher Regierungen. Eine Einigung könnte die Lage in der Grenzregion beruhigen. Die Hizbullah stellt dort immer wieder die UN-Friedenstruppe UNIFIL bloß. Sie hat unlängst Schießstände in der eigentlich demilitarisierten Zone errichtet und ihre Stellungen ausgebaut. „Spannungen und ein Kriegsrisiko hat es immer gegeben – es wurde nur von den Verhandlungen überdeckt“, sagt ein Diplomat.