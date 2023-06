Bulgariens Staatpräsident spricht sich gegen Waffenlieferungen für die Ukraine aus. Die neue Koalition in Sofia will ihn deshalb absetzen. Er könnte sich über einen Parlamentsbeschluss hinweggesetzt haben.

Wird die neue bulgarische Regierung wegen eines Streits über Waffenlieferungen an die Ukraine ein Amtsenthebungsverfahren gegen Staatspräsident Rumen Radew anstrengen? Die dafür nötige parlamentarische Zweidrittelmehrheit bekäme die Sofioter Koalition mithilfe eines dritten Partners wohl zusammen. Dann müsste das Verfassungsgericht binnen eines Monats darüber entscheiden. Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass sich der Präsident des Hochverrats schuldig gemacht oder die Verfassung verletzt hat, wird er abgesetzt.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Der Vorstoß dazu kommt von Bulgariens früherem Geheimdienstchef Atanas Atanassow, der eine kleine, stramm prowestliche Partei führt, die an der neuen Regierung beteiligt ist. Er verweist auf einen Beschluss vom November 2022, in dem das Parlament mit großer Mehrheit (175 von 240 Stimmen) die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine gebilligt hatte. Die Abgeordneten sprachen sich dafür aus, rasch in Gespräche mit NATO-Verbündeten einzutreten, um festzulegen, welche Rüstungsgüter aus dem Be­stand der bulgarischen Armee kurzfristig durch westliche Lieferungen ersetzt und damit der Ukraine zur Verfügung gestellt werden könnten.