Verschwundene Sportlerin : Droht China ein Olympia-Boykott?

Der Skandal um die verschwundene Tennisspielerin Peng Shuai ist für China politisch so heikel, dass der Chefredakteur der Parteizeitung Global Times nicht einmal auf Twitter die Dinge beim Namen nennt. „Als jemand, der mit dem chinesischen System vertraut ist, glaube ich nicht, dass Peng Shuai für die Sache, über die gesprochen wurde, Vergeltung oder Repression erlitten hat, wie ausländische Medien spekulieren“, schrieb Hu Xijin am Freitag. Die Sache? Es geht um mutmaßliche sexuelle Nötigung.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Die frühere Wimbledon-Siegerin hat dem früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten Zhang Gaoli am 2. November in einem offenen Brief vorgeworfen, sie zum Sex gezwungen zu haben. Seither ist Peng nicht mehr zu erreichen, weder per Telefon noch per Chat oder E-Mail, und nicht mehr gesehen worden.