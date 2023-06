Drohnenangriffe auf Moskau : Unvorsichtige Ukraine

Schäden einer Drohne an der Fassade eines Wohnhauses in Moskau. Bild: AFP

In kaum einem Krieg der jüngeren Vergangenheit sind die Rollen so klar verteilt gewesen, wie sie es beim Überfall Russlands auf die Ukraine sind. Russische Soldaten kämpfen für die imperialistischen Träume eines Autokraten, der keinen Zweifel daran gelassen hat, was den Ukrainern im Falle einer Niederlage droht: Ihr Staat wird ausgelöscht, sie werden zu Vasallen. Die ukrainischen Soldaten kämpfen für ihr Land und ihre Freiheit. Auch rechtlich ist die Sache eindeutig. Russland tritt das internationale Recht mit Füßen, die Ukraine verteidigt sich gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Sie darf mit Gewalt gegen die Invasoren vorgehen.

Diese Klarheit ist von großem Wert für die Ukraine. Sie hat eine beispiellose Welle der Solidarität ausgelöst, und die bestand nicht nur aus warmen Worten, sondern aus Raketen und Panzern. Selbst Deutschland hat sich am Ende zu Waffenlieferungen durchgerungen, zu eindeutig war die Lage, zu groß der Druck, nicht tatenlos zuzusehen. Niemand kann es ignorieren, wenn ein Land für eine gerechte Sache kämpft.