Westliche Beobachter verweisen auf die massiv verstärkte Flugabwehr in Moskau. Gegen die These einer Inszenierung spricht jedoch das verbreitete Gefühl der „Demütigung“.

In der Nacht zum Donnerstag ist wieder eine Drohne über russischem Gebiet niedergegangen: Im südrussischen Gebiet Krasnodar hat sie nach russischen Behördenangaben ein Treibstofflager in Brand gesetzt. Wie immer bei solchen Vorfällen haben sich in der Ukraine Militär und Regierung weder direkt zu der Tat bekannt noch bestritten, dass es sich um einen ukrainischen Angriff auf den Nachschub der russischen Truppen in der Ukraine gehandelt hat.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Daher fällt auf, dass aus der ukrainischen Führung bald klare Dementis kamen, nachdem Russland am Mittwoch die Behauptung in die Welt gesetzt hatte, die Ukraine habe mit zwei Drohnen versucht, einen „Terroranschlag“ auf die Residenz des russischen Präsidenten im Moskauer Kreml zu verüben. „Wir greifen weder Putin noch Moskau an“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj während seines Besuchs in Finnland.

Putins Leben war nicht in Gefahr

Sein Berater Mychajlo Podoljak verwies darauf, dass ein solcher Angriff kein hilfreicher Beitrag zur Vorbereitung der erwarteten Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte sei. Am Mittwoch spekulierte er noch darüber, der Angriff könne das Werk „einheimischer Widerstandskräfte“ sein. Am Donnerstag schrieb Podoljak dann auf Twitter, der Vorfall sei offensichtlich eine Inszenierung des Kremls.

Diese Einschätzung teilten am Tag nach dem Geschehen auch westliche Beobachter wie der amerikanische Thinktank Institute for the Study of War. Denn es ist schwer erklärbar, wie es zwei Drohnen gelungen sein soll, die Luftabwehr im wohl am besten gesicherten Gebiet Russlands zu überwinden. Nicht nur in der Umgebung der russischen Hauptstadt ist die Flugabwehr in den vergangenen Monaten massiv verstärkt worden.

Auch in Moskau selbst sind Luftabwehrsysteme aufgestellt worden, etwa auf dem Dach des Verteidigungsministeriums, das sich unweit des Kremls befindet. Hinzu kommt, dass die offizielle russische Darstellung angesichts der offensichtlich geringen Sprengkraft der Drohnen nicht plausibel klingt, der Angriff habe dem Leben Wladimir Putins gegolten – der nach offiziellen Angaben zur Zeit des Geschehens nicht im Kreml war.

Kommentatoren warnen vor extremen Schritten

Im russischen Exil-Medium „Meduza“ zweifelte der Politikwissenschaftler Kirill Schamijew jedoch am Sinn einer solchen Inszenierung: Sie trage kaum zur Mobilisierung der russischen Gesellschaft im Sinne der Herrschenden bei. Der Treffer im Herz der russischen Staatsmacht wecke vielmehr Zweifel an deren Fähigkeit, das Land zu verteidigen. In den Telegram-Kanälen radikalnationalistischer russischer Kriegsbefürworter war am Mittwoch und Donnerstag tatsächlich viel von einer „Demütigung“ Russlands durch den Vorfall die Rede.

In vielen Beiträgen wurden radikale Gegenmaßnahmen bis hin zu Nuklearschlägen gefordert. Auch aus der russischen Führung gab es einige ähnlicher Wortmeldungen, etwa vom Duma-Vorsitzenden Wjatscheslaw Wolodin oder dem früheren Präsidenten Dmitrij Medwedjew, der die „physische Beseitigung Selenskyjs“ forderte. Eine ganze Reihe regimetreuer Kommentatoren warnten indes, radikale Reaktionen seien „im besten Fall sinnlos, im schlechtesten schädlich“, so die staatliche Agentur Ria Nowosti: Der Einsatz von Massenvernichtungswaffen werde zu einer echten Isolierung Russlands führen.

Mehr zum Thema 1/

Während die russische Propaganda sich über das „terroristische Regime in Kiew“ ereiferte, ging der Beschuss ziviler Ziele in ukrainischen Städten durch die russischen Streitkräfte weiter. So wurden am Mittwoch im Gebiet Cherson beim Beschuss von Bahnhof, Supermärkten, Tankstellen und Wohngebieten nach Angaben der Behörden mindestens 23 Zivilisten getötet und 46 verletzt.