Für die Einwohner von Kiew waren Angriffe mit Drohnen und Raketen im Mai Alltag. Im Durchschnitt jeden zweiten Tag hat Russland die ukrainische Hauptstadt im zu Ende gehenden Monat angegriffen. Auch in anderen ukrainischen Städten sind in dieser Zeit Geschosse aus Russland eingeschlagen. Es traf Krankenhäuser, Wohnblocks, Hafenanlagen. Unter der ukrainischen Zivilbevölkerung gab es – wie bei Hunderten von russischen Angriffen auf zivile Ziele zuvor – Tote und Verletzte

Nichts vergleichbar Schlimmes ist nach allem, was man bisher weiß, bei den Drohnenangriffen auf Moskau am Dienstagmorgen passiert. Laut offizieller russischer Darstellung wurden zwei Personen leicht verletzt, der Sachschaden sei gering geblieben.

Ruhe im Kreml? Eher nicht

Wie groß der politische Schaden für das russische Regime ist, lässt sich derzeit schwer abschätzen. Aber dass er viel gewichtiger ist als die materiellen Schäden, ist offensichtlich. Wie schon nach dem mutmaßlichen Drohnenangriff auf den Moskauer Kreml Anfang Mai und dem Einfall bewaffneter russischer Kämpfer in das Gebiet Belgorod vorige Woche fällt es der russischen Propaganda auch jetzt schwer, das Geschehen zu erklären.

Diese Ereignisse sind Zeichen der eigenen Schwäche, die sich nur schwer zu einer patriotischen Mobilisierung der Bevölkerung nutzen lassen. Also taten die Machthaber – einschließlich Präsident Wladimir Putin persönlich – und ihre Sprachrohre am Dienstag so, als sei nichts Besonderes passiert. Dass hinter verschlossenen Türen in Moskau die gleiche Ruhe herrscht, muss be­zweifelt werden.

Mehr zum Thema 1/

Für die ukrainische Führung bringen solche Drohnenangriffe das Risiko mit sich, bei ihren Verbündeten Misstrauen zu schüren, westliche Waffen könnten direkt gegen russisches Gebiet eingesetzt werden, zumal nun - anders als bei früheren Attacken – keine militärisch wichtigen Anlagen getroffen wurden. Aber vermutlich ist ihr das die Verunsicherung wert, die so nach Russland ge­tragen wird.