Explosion auf heiklem Gebiet : Israel schießt Drohnen der Hizbullah über Mittelmeer ab

Aktualisiert am

Schiffe der israelischen Marine bewachen Anfang Juni 2022 das Mittelmeer in der Nähe von Haifa, an der israelisch-libanesischen Grenze. Bild: EPA

Die erste Drohne sah aus wie ein Kleinflugzeug. Auf der unscharfen Videoaufnahme, die von der israelischen Armee herausgegeben wurde, bewegte sie sich vor wolkigem Hintergrund, bis sie in einer Explosion aufging. Drei Drohnen unterschiedlichen Typs zerstörte das Militär am Samstagnachmittag über dem Mittelmeer, eine wurde von einem F-16-Kampfflugzeug abgeschossen, die anderen beiden mithilfe von Flugabwehrraketen an Bord einer Korvette.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Die „feindlichen UAVs“ (unbemannten Luftfahrzeuge) haben „keine unmittelbare Bedrohung dargestellt“, teilte die Armee mit. Allerdings bewegten die Drohnen sich auf ein Gebiet zu, das für Israel von großer strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung ist: das Karisch-Erdgasfeld. Es liegt in einer Region, in der weitere Erdgasvorkommen existieren und noch mehr vermutet werden. Seit Jahren liegen Israel und das nördliche Nachbarland Libanon im Streit über den Verlauf der Seegrenze dort. Der Konflikt ist akuter geworden, seit Israel vor einigen Wochen mit den Vorbereitungen für die Ausbeutung des Karisch-Feldes begonnen hat.