In einer Fischersiedlung in einem Außenbezirk der philippinischen Hauptstadt Manila fließt ein schmutziges Rinnsal einen Gehweg entlang. An unverputzten Mauern vorbei geht es auf ihm in einen Hof, in dem in einem Pavillonzelt einige Plastikstühle aufgestapelt sind. Hier haben Nachbarn in den vergangenen Tagen eine Totenwache für die beiden ermordeten Männer abgehalten, die nun aufgebahrt in weißen Särgen in den Wohnzimmern ihrer Häuser liegen. Auf dem Sarg von Jose Paolo Vicente steht ein Rahmen mit einem Foto, das einen Mann mit schmalem Gesicht und einer Schirmmütze auf dem Kopf zeigt.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Der Leichnam, der unter einer Glasscheibe steckt, hat kaum Ähnlichkeit mit dem Foto. Wie sein Cousin Macy Reyes, der im Häuschen gegenüber liegt, wurde Vicente mit Schminke und einem weißen Hemd für seine letzte Reise zurechtgemacht. Zwei Frauen mit verweinten Augen sitzen auf Plastikstühlen an der Wand gegenüber. Aus Angst vor Vergeltung wollen sie nicht über den Tod ihrer Angehörigen reden. Die grobe Geschichte lässt sich aber aus einigen Zeitungsartikeln zusammenreimen. Die beiden Bauarbeiter waren im Hafen von Navotas gerade von einem Boot gestiegen, als sich drei Männer näherten, die Motorradmasken trugen und sofort das Feuer eröffneten.