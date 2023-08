Haftstrafen brauchen Drogenbosse in Lateinamerika nicht zu fürchten: Die Geschäfte gehen munter weiter, der Champagner fließt in Strömen. Manche Gefängnisse werden längst von Häftlingen „verwaltet“.

Die ecuadorianischen Si­cher­heitskräfte staunten nicht schlecht, als sie am vergangenen Wochenende die Gefängniszelle von „Fito“ durchsuchten: Kingsize-Bett, Klimaanlage, Fernseher und teurer Champagner. Der Anführer der Rauschgiftbande Los Choneros, die laut den Ermittlern mithilfe des mexikanischen Sinaloa-Kartells, der albanischen Mafia und der italienischen ’ndrangheta einen Teil des Kokainhandels aus Ecuador kontrolliert, hatte es sich in seiner Zelle gemütlich gemacht. Mehrere Beamte dürften geschmiert worden sein.

So gelang es José Adolfo Macías Villamar, wie der Verbrecher mit bürgerlichem Namen heißt, seine Geschäfte in der Außenwelt weiterzuführen. Ob er auch hinter der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio steckt, der wenige Tage vor der Gefängnisrazzia auf offener Straße von kolumbianischen Auftragskillern erschossen wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Villavicencio hatte dem organisierten Verbrechen im zunehmend von Gewalt überschatteten Ecuador den Kampf an­ge­sagt. Auch der Name „Fito“ war in den Reden des Politikers und Journalisten immer wieder gefallen.