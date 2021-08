Vormarsch der Islamisten : Taliban erobern drittgrößte Stadt Afghanistans

Die Taliban rücken in Afghanistan weiter vor. Die wichtigsten Regierungseinrichtung in Herat befinden sich seit Donnerstag in den Händen der Islamisten. Derweil rechnet das Auswärtige Amt mit mehr Flüchtlingen aus Afghanistan.

Afghanische Sicherheitskräfte stehen am 12. August in Herat. Bild: AFP

Die Taliban in Afghanistan haben eine weitere Provinzhauptstadt sowie die drittgrößte Stadt Afghanistans eingenommen. Auch die Stadt Gasni im Südosten des Landes und Herat im Westen an der Grenze zu Iran sind nun in den Händen der Islamisten. Gasni ist eine strategisch wichtige Stadt und liegt knapp 150 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt. Nach Angaben von Provinzräten haben sich die Taliban bereits in der ganzen Stadt ausgebreitet. Sie hätten das Gefängnis übernommen, den Sitz des Gouverneurs und das Polizeihauptquartier. Nur der Geheimdienst kämpfe noch um sein Gebäude. Auch in Herat seien die wichtigsten Regierungseinrichtungen in den Händen der Islamisten, bestätigten drei lokale Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Dem Fall der historischen Stadt Herat mit geschätzt 600.000 Einwohnern waren wochenlange Angriffe auf die Stadt vorausgegangen. Die Taliban konnten zunächst von den Sicherheitskräften und Milizen des dort heimischen Politikers und ehemaligen Kriegsfürsten Ismail Chan in Schach gehalten und teils auch wieder zurückgedrängt werden. Provinzräte berichteten seit Donnerstagnachmittag (Ortszeit) von zunehmenden Gefechten in Herat. Die Taliban seien aus dem Osten in die Stadt vorgedrungen und bis zu 200 Meter an den Gouverneurssitz gelangt. Die Milizen von Ismail Chan seien im Westen der Stadt damit beschäftigt gewesen, einen Angriff der Islamisten abzuwehren. Auch vom Norden seien sie vorgerückt, sagte ein weiterer Provinzrat.

Zwei Provinzräte Gasnis machten dem Gouverneur der gleichnamigen Provinz Vorwürfe. Er habe ein geheimes Abkommen mit den Taliban geschlossen und so die Stadt praktisch an die Islamisten ausgeliefert. Der Gouverneur und der Polizeichef hätten die Stadt in Richtung Kabul verlassen. Die Stadt Gasni hat etwa 180.000 Einwohner und liegt an der wichtigen Ringstraße, die die größten Städte des Landes verbindet. Es ist die zehnte Provinzhauptstadt, die in der vergangenen Woche an die Taliban gefallen ist.

Maas will bei Machtübernahme der Taliban finanzielle Hilfe aussetzen

Angesichts der Eskalation der Gewalt in Afghanistan erwartet der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), eine steigende Zahl an Flüchtlingen aus der Region auch in Europa und Deutschland. „Es ist naiv zu glauben, dass der Vormarsch der Taliban und die Gewalt in der Kriegsregion keine migrationspolitischen Folgen hat“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Die Auswirkungen werden wir auch in Deutschland spüren, wenn auch noch nicht in den kommenden Wochen.“

Deutschland sei für Afghanen „ein attraktives Zielland“, sagt der Staatsminister. Das habe auch damit zu tun, dass bereits eine große afghanische Community hier lebe. „Viele Hunderttausende afghanische Flüchtlinge machen sich aber vor allem nach Kabul auf, oder aber in [die] Nachbarstaaten Iran und Pakistan. Hier muss die internationale Gemeinschaft helfen, die Geflüchteten vor Ort in den Nachbarländern und in den sicheren Regionen Afghanistans bestmöglich zu versorgen.“

Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte für den Fall einer kompletten Machtübernahme durch die Taliban und der Errichtung eines Kalifats an, die finanzielle Hilfe für Afghanistan auszusetzen. „Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban dieses Land komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird“, sagte Maas am Donnerstag im „Morgenmagazin“ des ZDF. Das Land sei „ohne internationale Hilfe nicht lebensfähig“. Deutschland unterstützt Afghanistan nach Angaben des Außenministers mit jährlich 430 Millionen Euro.

Deutschland fordert Bürger zur Heimreise auf

Angesichts des rasanten Vormarsches des Taliban fordert Deutschland seine Bürger dringend zur zügigen Ausreise aus dem Krisenland auf. Vor dem Hintergrund der deutlich verschlechterten Sicherheitslage im gesamten Staatsgebiet, inklusive der Hauptstadt Kabul, rate die Botschaft allen deutschen Staatsangehörigen dringend zur schnellstmöglichen Ausreise per Linienflug, heißt es in einer vom Auswärtigen Amt versandten Nachricht.

Die deutsche Botschaft in Kabul wies ausdrücklich darauf hin, dass sie aufgrund ihrer eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten und begrenzten Kapazitäten keine Garantie dafür geben könne, dass auch bei einer weiteren Verschärfung der Sicherheitslage, die möglicherweise auch die Einstellung des kommerziellen Flugverkehrs nach sich ziehen könnte, die konsularische Betreuung gewährleistet werden könne. Eine Reisewarnung für Afghanistan besteht bereits seit langem. Ende März wurde bereits eine Ausreiseaufforderung ausgesprochen, die mit der nun versandten Aufforderung noch einmal unterstrichen wird, wie es in der Nachricht heißt.

Für Verzögerungen bei der Ausreise von ehemaligen Ortskräften, die wegen ihres Engagements für die Bundeswehr in ihrer Heimat um Leib und Leben fürchten müssen, machte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) unterdessen die afghanische Bürokratie verantwortlich. „Es gibt im Moment einen Engpass. Das ist die Tatsache, dass die afghanische Seite selbst die Leute nur aus dem Land lässt, wenn sie einen afghanischen Reisepass haben“, sagte die Ministerin am Donnerstag im ZDF. Das sei im Moment „der größte Flaschenhals“. Das Auswärtige Amt versuche derzeit, die afghanische Regierung von dieser Praxis abzubringen. Da müsse „diplomatisch und politisch gearbeitet werden“.