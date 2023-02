Urteil in Italien : Dritter Freispruch für Berlusconi in Bunga-Bunga-Verfahren

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist am Mittwoch auch im dritten Verfahren im Zusammenhang mit den sogenannten Bunga-Bunga-Partys in seiner Villa bei Mailand freigesprochen worden. Neben Berlusconi wurden weitere 28 Angeklagte freigesprochen, unter ihnen Politiker von Berlusconis christdemokratischer Partei Forza Italia sowie mehrere Escort-Damen und Tänzerinnen. Das Gericht kam nach nur zwei Stunden Beratungszeit zum Abschluss des seit sechs Jahren laufenden Verfahrens zu der Überzeugung, dass die Berlusconi und seinen Mitangeklagten zur Last gelegten Gesetzesverstöße nicht begangen wurden oder verjährt sind.

Die Staatsanwaltschaft von Mailand hatte für Berlusconi sechs Jahre Gefängnis und eine Strafzahlung von 10,85 Millionen Euro gefordert, weil der 86 Jahre alte Unternehmer und Politiker nach ihrer Überzeugung die mitangeklagten Frauen mit Zahlungen in Höhe von etwa zehn Millionen Euro zwischen November 2011 und Ende 2015 zur Falschaussage vor Gericht veranlasst hatte.

Das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß für 28 der 29 Angeklagten hatte sich auf rund hundert Jahre Gefängnis summiert. Die zuständigen Staatsanwälte bei dem Mailänder Gericht sagten nach dem Urteilsspruch in erster Instanz, sie würden erst nach sorgfältiger Lektüre der Urteilsbegründung darüber entscheiden, ob sie Berufung gegen den Freispruch einlegen.

Ruby ist jetzt Karima

Das Hauptaugenmerk bei dem Verfahren lag neben Berlusconi auf der heute 30 Jahre alten Marokkanerin Karima el-Mahroug, die unter dem Beinamen Ruby Rubacuori (etwa: Ruby Herzensbrecherin) bekannt geworden ist. El-Mahroug sagte nach dem Urteilsspruch am Mittwochnachmittag in Mailand, für sie sei mit dem Freispruch „ein Albtraum“ zu Ende gegangen. Der Name „Ruby“ sei nichts als eine Erfindung, ihr wirklicher Name sei und bleibe Karima, sagte el-Mahroug. Sie zeigte sich zufrieden, dass nun die Wahrheit ans Licht gekommen sei: „Es war richtig, an die Justiz zu glauben.“ El-Mahroug kündigte an, dass an diesem Donnerstag ihr Buch mit dem Titel „Karima“ erscheinen werde. Sie habe sich „aus freien Stücken“ zur Niederschrift ihrer Erinnerungen entschlossen, damit die Öffentlichkeit erfahre, wer in Wirklichkeit hinter dem erfundenen Namen „Ruby“ stecke.

Berlusconis Anwalt Federico Cecconi sagte nach dem Urteil, es handele sich um einen „Freispruch, der umfassender und deutlicher nicht hätte sein können“. Mit Blick auf die Freisprüche vor Berufungsgerichten in Siena und in Rom in den beiden früheren Verfahren im Zusammenhang mit den Bunga-Bunga-Partys sagte Ceccconi: „Ich kann nicht anders, als enorm zufrieden zu sein: drei Siege in drei Prozessen. „In den beiden früheren Verfahren zu „Rubygate“ war es in den Jahren 2011 und 2013 um den Vorwurf gegangen, Berlusconi habe die damals minderjährige el-Mahroug für Prostituiertendienste in seiner Villa von Februar bis Mai 2010 bezahlt. Berlusconi wurde deshalb sowie wegen Amtsmissbrauchs in erster Instanz jeweils zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. In beiden Verfahren wurden die Urteile vom Kassationsgericht jedoch in letzter Instanz aufgehoben und Berlusconi von allen Vorwürfen freigesprochen. Berlusconi weist den Vorwurf zurück, je in seinen Residenzen und Villen Bunga-Bunga-Partys mit Tänzerinnen und Escort-Damen veranstaltet zu haben. Vielmehr habe es sich um „elegante Abendessen“ gehandelt.

Berlusconi auch nach anderen Verfahren rehabilitiert

Rechtskräftig verurteilt wurde Berlusconi 2013 dagegen wegen Steuervergehen. Wegen des Verfahrens hatte der Senat in Rom die parlamentarische Immunität Berlusconis aufgehoben. Nach der Bestätigung des Schuldspruchs durch das Kassationsgericht verlor Berlusconi im November 2013 seinen Sitz im Senat. Die Gefängnisstrafe gegen Berlusconi wurde zur Bewährung mit der Auflage ausgesetzt, dass der einstige Ministerpräsident Sozialdienst in einem Mailänder Seniorenheim zu leisten habe. Wegen guter Führung wurde die Strafe verkürzt.

Auch das mit einem rechtskräftigen Urteil verbundene Verbot, sich für ein öffentliches Amt zu bewerben, wurde wegen guter Führung Berlusconis vor dem regulären Ablauf aufgehoben. Bei den Europawahlen im Mai 2019 gelang Berlusconi als Spitzenkandidat der von ihm gegründeten und bis heute geführten Forza Italia der Einzug ins Europaparlament. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen vom 25. September 2022 wurde Berlusconi in seiner Heimatregion Lombardei in den Senat gewählt, sodass er nach knapp neunjährigem Bann wieder in die kleinere Parlamentskammer zurückkehren konnte.

Berlusconis Forza Italia gehört zur Mitte-rechts-Koalition unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die seit dem 22. Oktober im Amt ist. Meloni sprach nach dem Freispruch Berlusconis, der am Mittwoch wie bei den meisten Verfahren gegen ihn nicht persönlich vor Gericht erschienen war, von einer „ausgezeichneten Nachricht“. Schon am Montag hatte das Amt des Ministerpräsidenten mitgeteilt, dass die italienische Regierung nicht länger als Nebenklägerin an dem Verfahren beteiligt sei und keinen Schadenersatz von Berlusconi verlange. 2017 war die damalige Mitte-links-Regierung in das Verfahren gegen Berlusconi eingetreten.

Noch im Frühjahr 2022 hatte die Anwältin des damals von Mario Draghi geführten Ministerpräsidentenamts als Nebenklägerin Schadensersatz in Höhe von 10,5 Millionen Euro von Berlusconi verlangt, weil dieser durch sein Verhalten Italien „weltweit in Misskredit“ gebracht habe. Auch Verkehrsminister und Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini von der rechtsnationalen Partei Lega zeigte sich „glücklich über den Freispruch für Silvio Berlusconi nach Jahren des Leidens, der Beleidigungen und unnützer Beschuldigungen“.