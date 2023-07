Wahlkampf als Opfer: Trump besuchte am Dienstag ein Wahlkampfbüro in Elks Lodge im Staat Iowa Bild: AP

Vor acht Jahren war Donald Trump erfolgreich, weil er viele Wähler in ihrem Argwohn bestätigte, dass „die Politiker“ nur an sich dächten und nicht an die „normalen Leute“. Jetzt dient sich Trump den Wählern vor allem mit dem Versprechen an, die Bundeskriminalpolizei FBI und das Justizministerium zu zerstören, auf dass die „Hexenjagd“ gegen ihn, den vermeintlichen Sieger der Wahl von 2020, endlich aufhöre. Man wünschte sich, dass Trumps Dutzenden Millionen Anhängern die bittere Ironie bewusst würde, die darin steckt. Doch sie sind gefangen in einem Führerkult.

Dass dem früheren Präsidenten nun wohl eine dritte und besonders gravierende Anklage unmittelbar bevorsteht, ändert daran nichts. Im Gegenteil: Trump kam der Justiz mit seiner Ankündigung auch dieses Mal zuvor und nutzt die absehbare Anklage, um in möglichst vielen Köpfen die falsche Gleichung zu verankern, wonach seine Attacken auf die Justiz in Wirklichkeit ein Verteidigungskampf für die Lebensart konservativer Amerikaner sind.

Diesmal geht es um einen Putschversuch

Dabei dürfte es ihm längst in erster Linie darum gehen, sich als wiedergewählter Präsident selbst zu begnadigen und Rache zu nehmen an allen, die ihm einen fairen Prozess machen wollen. Könnte er damit in der Mitte genug Wechselwähler gewinnen? Vermutlich nicht, aber kein wahltaktisches Argument wird Trump davon abhalten, die Kandidatur anzustreben. Die realistischste Alternative zum Weißen Haus heißt für ihn Gefängnis.

Weder die Anklage in New York rund um das Schweigegeld für eine Pornodarstellerin noch das Verfahren wegen des Umgangs mit vertraulichen Dokumenten nach seiner Abwahl sind Kleinigkeiten. Diesmal aber geht es um noch mehr, nämlich Trumps vielfältige Versuche, seine Wahlniederlage von 2020 in einen Sieg umzumünzen. Strafrechtlich dürfte es dabei um eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten (etwa durch Verabredungen, Listen mit falschen Wahlmännern aufzustellen) gehen und um die Störung der Zertifizierung von Bidens Sieg am 6. Januar 2021 im Kongress (nicht zuletzt durch die Ermunterung seiner Anhänger, das Kapitol zu stürmen). Alltagssprachlich ausgedrückt: ein Putschversuch.

Die Täter-Opfer-Umkehr wird Trump allzu leicht gemacht. Dass die Staatsanwaltschaft und die Biden-Regierung stumm bleiben, anstatt Trump in sozialen Medien Kontra zu geben, ist zwar richtig; sie dürfen kein Wasser auf die Mühlen derjenigen leiten, die Amerikas Justiz als politisiert diskreditieren. Erschütternd aber ist die Komplizenschaft der Republikaner. Im Repräsentantenhaus haben sie einen Ausschuss eingerichtet, der die angebliche „weaponization“ amerikanischer Regierungsbehörden untersucht, also den Vorwurf erhebt, dass Biden die Ermittlungsbehörden als politische Waffe gegen seinen politischen Gegner einsetzt.

Sogar DeSantis singt Trumps Lied

Sogar die meisten von Trumps Rivalen im Kampf um die republikanische Präsidentschaftskandidatur denken nicht im entferntesten daran, den mit großem Abstand führenden Kandidaten als den vaterlandsfeindlichen Verschwörer und Verbrecher zu kritisieren, den die Staatsanwaltschaft in ihm sieht. Lieber stimmen auch sie ein in das Lied von der Hexenjagd und beglaubigen Trumps Opferrolle.

Da spielt auch Ron DeSantis mit, dessen Umfragewerte dem frühen Hype um seine Bewerbung zwar nicht entsprechen, der gleichwohl aber noch am ehesten Chancen hätte, Trump die Nominierung streitig zu machen. Der Gouverneur von Florida scheint die Hoffnung aufgegeben zu haben, im direkten Wettstreit mit Trump siegen zu können. Vielmehr dürfte er hoffen, dass Trump noch über sich selbst oder seine Anklagen stolpert und seine Anhänger dann DeSantis zulaufen. Vor acht Jahren hatte unter anderen Ted Cruz dieselbe Strategie verfolgt und scheiterte krachend. Denn Trumps Abermillionen Anhänger fühlen sich nur von einem vertreten: dem Narzissten Donald Trump.